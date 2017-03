Euro vững giá sau hội nghị bộ trưởng tài chính G20

Trong phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, đồng euro đứng ở mức 1,3856 USD, giảm nhẹ so với 1,3881 USD tại New York cuối tuần trước và 106,96 yen, so với 107,17 yen.



Trong khi đó, đồng USD giao dịch ở 77,18 yen, gần như không thay đổi so với 77,21 yen.



Trước các đối tác trong G20, châu Âu đã cam kết sẽ kiên quyết hành động nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng nợ vốn đang đe dọa kéo kinh tế toàn cầu vào suy thoái trở lại.



Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin nói các giải pháp sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của EU ở Brussels ngày 23/10.



Kế hoạch của Eurozone có thể sẽ bao gồm sự bảo đảm cho chính phủ các nước có thể vay mượn ở các mức lãi suất chấp nhận được, việc tái cấp vốn cho các ngân hàng, sự hỗ trợ lớn hơn cho Hy Lạp cũng như việc từng bước thiết lập liên minh tài chính.



Theo nhà phân tích Sumino Kamei ở ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, mặc dù tăng giá sau cam kết của các nhà lãnh đạo châu Âu, song đồng euro vẫn có thể biến động trước hội nghị thượng đỉnh của EU.



Trong khi đó, các nhà giao dịch cho rằng đồng USD đã nhận được động lực tăng giá so với đồng yen sau khi giới truyền thông đưa tin trong những tuần tới, Chính phủ Nhật Bản có thể tiến hành các biện pháp mới nhằm hạn chế tác động của việc đồng yên tăng giá đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.



Đồng yen đã tăng vọt lên mức cao thời hậu chiến và gần đây cũng chạm mức cao 10 năm so với đồng euro, khi nhu cầu đầu tư vào các đồng tiền an toàn tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.



Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng USD giảm giá so với các đồng tiền châu Á khác như đồng đôla Singapore, đồng won Hàn Quốc, đồng đôla Đài Loan, đồng baht Thái Lan, đồng rupiah Indonesia và đồng peso Philippinnes.





Theo Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)