Euro vững vàng trước cuộc họp thượng đỉnh Pháp-Đức

Chiều cùng ngày tại Tokyo, đồng euro đổi được 1,3409 USD và 104,52 yên Nhật, khá ổn định so với các mức tương ứng 1,3403 USD/euro và 104,56 yên/euro đêm cuối tuần trước tại New York. Trong khi đó, "đồng bạc xanh" lại giảm giá so với yên, từ 78,05 yên/USD xuống 77,95 yên/USD.



Đồng euro vừa bước vào một tuần mới với nhiều sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn. Ngay trong ngày đầu tuần là Hội nghị thượng đỉnh Pháp-Đức; tiếp đến là cuộc họp chính sách hàng tháng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 8/12 và Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) kéo dài hai ngày, bắt đầu từ 9/12.



Theo nhà chiến lược tiền tệ hàng đầu của Barclays Capital, Masafumi Yamamoto, đồng euro có thể tăng giá nếu giới đầu tư nhận thấy những tín hiệu tích cực từ Eurozone.



Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng không thể có một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu vì "lục địa già" cần có sự trợ giúp từ bên ngoài, trong khi các cuộc họp trong tuần này chỉ diễn ra trong nội bộ các nước trong khu vực.



Còn theo Ngân hàng Quốc gia Australia, tuần mới đang bắt đầu với những thông tin tích cực đến từ Mỹ và Italy. Tại hội nghị ở Frankfurt tới đây, ECB rất có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng nghĩa với việc thúc đẩy chương trình thu mua trái phiếu, nhằm giúp tăng lòng tin trên thị trường.



Cùng ngày, đồng USD biến động thất thường so với các đồng tiền châu Á khác. Cụ thể, "đồng bạc xanh" tăng giá so với won Hàn Quốc và đôla Đài Loan, song lại giảm giá so với đôla Singapore và baht Thái.





Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)