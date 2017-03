Euro xuống thấp nhất 10 năm qua so với đồng yen

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)



Có thời điểm, đồng euro giao dịch ở mức 1,339 USD, so với 1,3385 USD trong ngày 22/9, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2011.Trong phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, đồng tiền châu Âu giảm xuống 102,18 yen, mức thấp kỷ lục kể từ tháng 2/2001, giảm so với 103,31 yen tại New York cuối tuần trước. Trong khi đó, đồng USD cũng giảm xuống 76,38 yen, so với 76,5 yen.Tuyên bố sau cuộc họp cuối tuần trước của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã không làm dịu bớt những lo ngại của các thị trường về nguy cơ tái diễn khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất phát từ khủng hoảng nợ của Hy Lạp.Mặc dù cam kết sẽ có phản ứng mạnh mẽ trên tinh thần phối hợp trước những thách thức mới của kinh tế toàn cầu, song các quan chức tài chính G20 đã không đưa ra bất kỳ biện pháp cụ thể nào.Hiện có những nhận định rằng gói cứu trợ thứ hai của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế trị giá 159 tỷ euro dành cho Hy Lạp đã được thông qua về nguyên tắc vào tháng Bảy vừa qua sẽ cần được xem xét lại.Để gói cứu trợ này được thông qua, các nghị sỹ Eurozone phải phê chuẩn việc tăng quy mô Quỹ bình ổn tài chính châu Âu và thành lập Cơ chế bình ổn châu Âu thay thế quỹ này sau năm 2013.Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng USD gần như giữ giá so với các đồng tiền châu Á như đồng peso Philippines, đồng đôla Đài Loan, đồng baht Thái Lan và đồng đôla Singapore, trong khi tăng giá so với đồng rupiah Indonesia, còn giảm giá so với đồng won Hàn Quốc.