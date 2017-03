Eurozone bị dự báo có thể rơi vào suy thoái "ngắn"

Insee, Ifo và Istat đều hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế của Eurozone so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2011, theo đó GDP của Eurozone sẽ giảm 0,3% trong quý 4/2011 và giảm 0,2% trong quý 1/2012.



Nền kinh tế được định nghĩa rơi vào suy thoái khi trải qua hai quý suy giảm liên tiếp. Ba viện trên dự báo Eurozone gồm 17 thành viên sẽ tăng trưởng 0,1% trong quý 2/2012.



Bị kiềm chế bởi hoạt động củng cố tài chính và các điều kiện thị trường lao động sa sút, chi tiêu tiêu dùng của Eurozone giảm 0,1% trong quý 4/2011 và vẫn trì trệ trong hai quý đầu năm 2012.



Đầu tư dự báo cũng sẽ giảm, do Chính phủ cắt giảm chi tiêu công trong khi các công ty trì hoãn các dự án kinh doanh. Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat ngày 11/1 cũng công bố báo cáo cho hay Eurozone chỉ "xoay xở" đư ợc mức tăng trưởng 0,1% trong quý 3/2011.



Thủ tướng Italy Mario Monti nhấn mạnh bất chấp "núi nợ" vẫn "lờ mờ hiện ra" ở nền kinh tế lớn ba Eurozone này, nhưng các vấn đề của kinh tế Italy không lây lan sang các nước Eurozone.



Trong khi đó, văn phòng thống kê Destatis của Đức cho biết mặc dù cho đến nay vẫn tương đối miễn nhiễm trước cuộc khủng hoảng ở châu Âu và đạt tốc độ tăng trưởng vững 3% trong năm 2011, nhưng nền kinh tế lớn nhất châu lục này có thể giảm khoảng 0,25% trong quý 4/2011.



Nhiều nhà phân tích dự báo kinh tế Đức sẽ suy thoái vào đầu năm 2012, nhưng sẽ hồi phục trong các quý sau đó.



David Riley, người đứng đầu hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch, nói rằng Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) nên đẩy mạnh việc mua nợ của Eurozone để hỗ trợ Italy cũng như ngăn chặn đồng euro sụp đổ mà sự sụp đổ của đồng tiền này được ví như "nạn hồng thủy" hay nói cách khác là gây thảm họa cho kinh tế toàn cầu.



Lời cảnh báo của ông Riley ngay lập tức đã kéo đồng euro xuống mức thấp nhất trong 16 tháng qua so với đồng USD trong phiên 11/1. Fitch nhận định triển vọng kinh tế Eurozone tiếp tục xấu đi trong những tháng gần đây, kèm theo lời cảnh báo nhiều khả năng Fitch sẽ hạ mức xếp hạng tín nhiệm đối với Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Ireland, Slovenia và Síp đi 1-2 bậc vào cuối tháng này. Tuy nhiên, khác với đối thủ Standard & Poor's, Fitch không dự định "tước đi" mức xếp hạng tín nhiệm AAA của Pháp, ít nhất trong năm 2012.





Theo Như Mai (TTXVN/Vietnam+)