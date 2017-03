Facebook dự kiến huy động 70 tỷ USD từ đợt IPO

Khung giá dự kiến cho đợt IPO mà Facebook nộp cho cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ là từ 28 USD tới 35 USD mỗi cổ phiếu, đặt giá trị công ty ở mức thấp hơn so với ước tính 100 tỉ USD cho trang mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay.



Nếu bán được với mức trung bình của khung giá, 337 triệu cổ phần sẽ mang về cho công ty 10,6 tỉ USD, biến Facebook thành đợt IPO lớn nhất với một công ty công nghệ và một trong những đợt IPO lớn nhất ở Mỹ.



Phần tiền mặt Facebook sẽ thu về ở giá đó sẽ là 5,6 tỉ USD, trừ đi các khoản phí, hoa hồng cũng như 157 triệu cổ phần do các cổ đông nắm giữ các cổ phiếu phát hành trước đó bán ra, dựa trên hồ sơ công ty này nộp cho Ủy ban chứng khoán Mỹ.



Giao dịch sự kiến sẽ bắt đầu từ 18/5, theo báo chí Mỹ. Trước đó, giá IPO của Facebook được ước tính ở mức 44 USD, theo công ty định giá tư nhân SharesPost.



Mặc dù giá dự kiến khiến giá trị Facebook thấp hơn so với ước tính, đó vẫn là trang mạng xã hội giá trị nhất nước Mỹ vào thời điểm IPO, vượt qua mức 23 tỉ USD giá trị Google vào năm 2004.



Giá IPO cũng khiến giá trị vốn hóa thị trường của Facebook chỉ kém Amazon.com và xếp trên Hewlett-Packard.



Lou Kerner, một nhà phân tích độc lập chuyên về các công ty mạng xã hội, nói ông dự kiến giá trị cổ phiếu sẽ tăng lên khoảng 38-40 USD khi đợt IPO bắt đầu nóng lên. “Họ đặt giá thấp hơn dự kiến để có thể làm tăng giá và gây ra sức hút”, Kerner nói với AFP.



Theo hệ thống cổ phần hai tầng, người sáng lập và giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg, sẽ giữ lại 57,3% các cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tờ báo tài chính The Wall Street Journal ước tính số cổ phần này có giá trị lên tới 18,7 tỉ USD, biến Zuckerberg thành một trong những người giàu nhất thế giới.



Facebook không tiết lộ về kế hoạch sử dụng số tiền mặt khổng lồ mà họ dự kiến huy động được. Thời gian IPO của hãng đã phải tạm ngừng sau khi họ chi ra hàng tỉ USD đầu tư vào ứng dụng chia sẻ hình ảnh trên điện thoại thông minh Instagram và thêm 550 triệu USD nữa để mua lại các bản quyền của Microsoft. Những thương vụ lớn này cần phải được cập nhật vào hồ sơ IPO.



Mã chứng khoán của Facebook sẽ là FB và giao dịch diễn ra trên sàn công nghệ Nasdaq. Facebook cho biết số người sử dụng mạng xã hội này đã tăng lên 901 triệu vào cuối quý một năm 2012. Họ là trang mạng xã hội hàng đầu ở gần như cả thế giới, trừ sáu nước, đáng kể là Trung Quốc và Nga.





Theo Trần Trọng (Vietnam+)