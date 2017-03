FED có thể không phải áp dụng kích thích bổ sung

Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Ủy ban thị trường mở liên bang của FED, các thị trường lao động và nhà ở của Mỹ đã có những dấu hiệu cải thiện, và sau một thời gian đình trệ sẽ từng bước tăng trưởng.Động thái này sẽ cho phép FED duy trì chi phí đi vay ở mức thấp, ít nhất là đến cuối năm 2014. Các chuyên gia của FED cũng đã điều chỉnh nâng mức dự báo về tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp của Mỹ trong năm nay.Ông Bernanke cho rằng với tỷ lệ lạm phát xấp xỉ mức mục tiêu 2% của FED, thì sẽ là "liều lĩnh" để theo đuổi các chính sách làm tăng giá nhanh hơn, song FED sẽ sẵn sàng can thiệp nếu các điều kiện trở nên xấu đi.Nhà kinh tế trưởng Dean Maki của Barclays Capital nhận xét việc FED không vội vàng tăng lãi suất, cho thấy họ tin rằng nền kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng tương đối tốt.Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã không được cải thiện nhanh và nhiều như mong muốn, và nền kinh tế Mỹ vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc tiềm năng từ cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, nên việc thắt chặt tài chính có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng.FED dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng vừa phải trong Quý II/2012, và tăng 2,4-2,9% trong năm nay, cao hơn mức tăng dự báo 2,2-2,7% do chính FED đưa ra hồi tháng 1/2012. Nhưng FED cũng đã giảm dự báo tăng trưởng trong năm 2013 và 2014, do tác động của việc thắt chặt tài chính, đồng thời hối thúc Quốc hội cắt giảm thâm hụt ngân sách mà không gây nguy hiểm đến tăng trưởng.Chương trình cắt giảm thuế thu nhập từ thời Tổng thống Bush sẽ hết hạn vào cuối năm nay, và việc cắt giảm chi tiêu sẽ tự động có hiệu lực vào tháng 1/2013.Paul Krugman, nhà kinh tế Đại học Princeton và đoạt giải Nobel kinh tế, trong bài viết cho tờ New York Times số ra mới đây cho rằng FED cần tăng mức lạm phát mục tiêu 2% để giảm tỷ lệ thất nghiệp.Đây cũng là lời khuyên của ông dành cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cách đây hơn một thập kỷ để nền kinh tế "xứ sở Hoa Anh đào" thoát khỏi tình trạng đình trệ.Tuy nhiên, ông Bernanke dường như không chia sẻ quan điểm này, khi cho rằng không cần làm như vậy do kinh tế Mỹ hiện nay không trong tình trạng giảm phát như kinh tế Nhật cách đây 15 năm.