FED giữ nguyên gói kích thích

"Tình hình thị trường việc làm hiện còn quá xa so với kỳ vọng của chúng tôi. Ủy ban lo ngại các điều kiện tài chính bị thắt chặt nhanh chóng những tháng qua sẽ có ảnh hưởng đến tăng trưởng", Chủ tịch FED - Ben Bernanke phát biểu trong buổi họp báo sau phiên họp chính sách hai ngày của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC).



Sau thông báo của FED, chứng khoán Mỹ đã tăng kỷ lục. S&P 500 chốt phiên tăng 1,22% lên hơn 1.725 điểm, vượt mốc cao nhất mọi thời đại hôm 2/8 là 1.709. Dow Jones tăng thêm 0,95% và Nasdaq thêm 1%. Giá vàng giao ngay tại Mỹ cũng tăng thêm hơn 30 USD mỗi ounce chỉ trong 10 phút, sau tin tức từ FED. Còn giá dầu tăng 2,5% tại thời điểm 4h chiều (giờ New York), theo Bloomberg.







Ông Bernanke tuyên bố giữ nguyên gói kích thích 85 tỷ USD hiện tại. Ảnh: AP



Theo Thùy Linh (VNE)



Bernanke cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không có lịch trình cố định nào cả. Nếu các dữ liệu việc làm và tăng trưởng đúng như kỳ vọng, FED sẽ bắt đầu giảm kích thích trong năm nay". Chris Rupkey – kinh tế trưởng tại Bank of Tokyo-Mitsubishi New York thì cho rằng: "Có vẻ FED đã thiết lập lại đáng kể kỳ vọng của họ với nền kinh tế trước khi quyết định giảm kích thích".Ngoài ra, FED cũng giữ nguyên lãi suất gần 0% "ít nhất trong hoàn cảnh" tỷ lệ thất nghiệp vẫn trên 6,5% và triển vọng lạm phát chưa vượt quá 2,5%. "Kể cả sau khi giảm quy mô mua lại tài sản, FED cũng đảm bảo vẫn nới lỏng chính sách để hoàn thành mục tiêu tối đa hóa số lượng việc làm và bình ổn giá", ông Bernanke cho biết.Quan chức FED đã giảm dự báo kinh tế cho năm nay và năm tới. Họ dự đoán GDP Mỹ sẽ tăng 2% - 2,3% năm nay, giảm so với 2,3% - 2,6% hồi tháng 6."FED cảm thấy rủi ro còn quá lớn để giảm kích thích ngay bây giờ. Nền kinh tế cũng chưa tăng trưởng nhanh như kỳ vọng. Họ sẽ phải chờ thêm vài tháng nữa và có lẽ sẽ hành động vào tháng 12", John Silvia - kinh tế trưởng tại Công ty chứng khoán Wells Fargo (Mỹ) nhận định.