FED không đưa ra gói kích cầu mới cho kinh tế Mỹ

Thị trường lao động Mỹ vẫn chưa sáng sủa hơn. (Ảnh minh họa: Nguồn: Internet)



Theo TTXVN



Kết thúc hội nghị cấp cao kéo dài hai ngày với kết quả tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện nay, FED tuyên bố hoạt động kinh tế đã có phần giảm tốc trong nửa đầu năm nay.Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của FED, dự đoán "tăng trưởng kinh tế sẽ giữ ở mức vừa phải trong các quý tới và sau đó tăng từ từ, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm chậm, thị trường nhà ở vẫn rất ảm đạm." Tuy nhiên, FED đã quyết định không đưa ra các biện pháp mới để kích thích nền kinh tế.Ngoài ra, FED cũng tiếp tục duy trì mức lãi suất mang tính tượng trưng 0,25%, vốn được áp dụng từ tháng 12/2009, nhằm tăng tính thanh khoản bằng tiền mặt trong một nỗ lực vực dậy nền kinh tế từ cuộc suy thoái 2008-2009.Báo cáo cập nhật của FED xác định đà phục hồi của kinh tế Mỹ đang có chiều hướng chậm lại với tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 2 vừa qua chỉ đạt 1,5% so với mức 2% của quý trước. Thị trường lao động vẫn chưa sáng sủa hơn với 80.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 6/2012, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 225.000 việc làm mới được tạo ra trong ba tháng đầu năm nay. Đây là một sự thay đổi so với đánh giá cách đây hơn một tuần của chính ngân hàng trung ương này.Chủ tịch FED Ben Bernanke, trong cuộc điều trần ngày 23/7 trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, khẳng định kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục đà phục hồi vừa phải. Đánh giá này buộc Nhà Trắng ngày 27/7 phải hạ dự báo tăng GDP cả năm 2012 từ 2,7% xuống 2,3% và năm 2013 từ 3% xuống 2,7%.Báo cáo mới nhất của FED cũng bày tỏ thất vọng về tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao 8,2%, với tổng số đã vượt mức 13,5 triệu người. FED tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các luồng thông tin về nền kinh tế để có các biện pháp thúc đẩy đà phục hồi. Với nhận định này, các chuyên gia hy vọng trong kỳ họp thường kỳ vào tháng Chín, FED có thể có các hành động để thúc đẩy đà phục hồi của kinh tế Mỹ.Hai khả năng FED vẫn bỏ ngỏ là nên hay không nên duy trì mức lãi suất vay ngắn hạn gần như bằng 0 cho tới ít nhất hết năm 2014. Khả năng thứ hai là FED sẽ bơm vào nền kinh tế một gói cứu trợ mới hàng trăm tỷ USD thông qua việc tiếp tục mua ồ ạt các trái phiếu liên quan tới thế chấp. Từ khi xảy ra khủng hoảng, FED đã tung vào thị trường hai đợt tổng cộng 2.300 tỷ USD để mua trái phiếu.Quyết định không đưa ra các biện pháp kích cầu mới của FED đã khiến một số nhà phân tích và giới đầu tư ngạc nhiên. Các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm giá nhẹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8 sụt 0,3% và xuống dưới ngưỡng tâm lý 13.000 điểm, Nasdaq giảm 0,66% và Standard & Poor 500 giảm 0,29%