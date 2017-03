FED ra quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản

Theo FED, quyết định gia hạn chương trình Operation Twist lẽ ra sẽ hết hạn vào cuối tháng Sáu này, song đã được lùi lại tới hết năm nay, nhằm giảm bớt áp lực lên lãi suất dài hạn để kích thích các khoản vay, chi tiêu và tăng trưởng kinh tế.



Operation Twist ra đời từ tháng 9/2011 là chương trình bán trái phiếu ngắn hạn trị giá 400 tỷ USD và mua vào trái phiếu dài hạn. Riêng từ nay cho tới cuối năm, FED sẽ mua và bán trái phiếu với tổng giá trị là 267 tỷ USD.



Bên cạnh đó, FED cũng quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp 0-0,25%, ít nhất là cho đến cuối năm 2014. Mặc dù, FED không đưa ra những biện pháp mới để thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới, song Chủ tịch FED Ben Bernanke khẳng định Ngân hàng Trung ương Mỹ sẵn sàng triểu khai thêm những hành động thích hợp để thúc đẩy phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn nếu cần thiết.



Tuy nhiên, quyết định gia hạn chương trình Operation Twist khó mang lại hiệu quả bởi tỷ lệ lãi suất dài hạn của Mỹ đã xuống mức thấp kỷ lục. Các doanh nghiệp và giới đầu tư sẽ vẫn không hào hứng với cơ hội này như họ đã và đang thể hiện.



FED dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm nay chỉ khoảng 1,9-2,4%, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng trưởng 2,9% mà FED đưa ra hồi tháng Tư vừa qua, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở ngưỡng khá cao 8,2%, trước khi giảm xuống 8% năm 2013 và 7,7% năm 2014.



Tuy nhiên, với việc giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu thô và xăng sụt giảm, áp lực lạm phát đối với Mỹ đã thấp hơn dự đoán. FED đã giảm tỷ lệ lạm phát ước tính trong năm nay xuống 1,2-1,7%, so với ước đoán 1,9-2% trong tháng Tư.



Trước những thông tin này, các chỉ số chứng khoán ở Mỹ đã giảm nhẹ rồi lập tức quay trở lại với diễn biến trước đó. Lãi suất nợ dài hạn của FED cũng giảm do các nhà đầu tư chờ đợi FED sẽ mua vào nhiều. Lãi suất trái phiếu có thời hạn 10 năm giảm từ 1,66% xuống 1,64% ngay trước thời điểm FED công bố quyết định.





