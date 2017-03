Fed rút biện pháp kích thích kinh tế, giá vàng giảm

Vào lúc 7 giờ 16 phút sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường Singapore đã giảm 0,3% xuống 1.403,71 USD/ounce, và giảm phiên thứ hai liên tiếp sau khi đã tăng trong suốt năm ngày trước đó. Kim loại quý này trên đà hướng tới tháng tăng thứ hai liên tiếp do sự phục hồi trong ngắn hạn và sức mua tăng.



Bộ Thương mại Mỹ cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng trưởng 2,5% trong quý Hai, tăng hơn gấp đôi so với mức 1,1% trong quý Một.



Bộ Lao động nước này hôm qua (29/8) cũng thông báo rằng số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 6.000 người xuống 331.000 người trong tuần kết thúc vào ngày 24/8 và gần mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.



Cũng trong hôm qua (29/8) các quan chức Mỹ cho biết họ chưa đủ bằng chứng thuyết phục về việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra lệnh tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học hồi tuần trước, và một số đồng minh của Mỹ cũng cảnh báo rằng hành động quân sự mà không có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ có nguy cơ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.



Đầu tuần này, giá vàng đã đạt mức cao nhất kể từ tháng Năm do gia tăng sức mua để bảo toàn tài sản vì những căng thẳng chính trị ở Syria.



Tại sàn giao dịch kim loại New York đêm qua (29/8), giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2013 cũng đã giảm 5,9 USD (0,42%) xuống mức 1.412,9 USD/ounce do các số liệu kinh tế Mỹ lạc quan.





Theo Vân Anh (TTXVN)