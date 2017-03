FED sẽ tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất siêu thấp

Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp, Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED, khẳng định việc kéo dài mức lãi suất thấp kỷ lục và chương trình mua trái phiếu là nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức 8,9%.



Bên cạnh đó, FED cũng cảnh báo việc giá dầu và các nhu yếu phẩm khác tăng mạnh đang làm tăng sức ép lạm phát. Song, FED hi vọng những tác động trên chỉ là nhất thời và cơ quan này sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của lạm phát. FED nhận định lạm phát của Mỹ trong năm nay sẽ tăng từ 1,3-1,7%, cao hơn chút ít so với mức dự báo trong tháng 11/2010.



Mặc dù vậy, FED cũng thừa nhận nền kinh tế đầu tàu thế giới đang có những dấu hiệu hồi phục "chắc chắn hơn" như thị trường lao động đang dần được cải thiện, dù vẫn ở mức cao song tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, chi tiêu tiêu dùng tăng và tình hình kinh doanh đang lạc quan hơn. Kể từ cuộc họp trước của FED, diễn ra hồi tháng Giêng, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 9,4% xuống còn 8,9%.



Trước đó, trong một báo cáo công bố hôm 16/2, FED dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 3,4%-3,9% trong năm nay, năm tới là 3,5%-4,4% và 3,7%-4,6% trong năm kế tiếp, tăng cao hơn so với những dự báo đưa ra trong tháng 11/2010.



Tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ cải thiện đôi chút, dự báo sẽ giữ ở mức khoảng 9% hoặc giảm xuống còn khoảng 8,8% vào cuối năm nay, và sẽ tiếp tục giảm xuống còn 7,7%-8,2% vào cuối năm 2012, vào cuối năm tiếp theo là 6,9%-7,4%.



Tuy nhiên, Chủ tịch FED Ben Bernanke và các thành viên khác trong ủy ban vẫn thận trọng về việc thời gian nền kinh tế phục hồi sẽ kéo dài bao lâu để có thể tạo đủ công ăn việc làm, đưa tỷ lệ thất nghiệp trở về mức bình thường khoảng 5%-6%. FED dự đoán sẽ mất khoảng từ 5-6 năm mới có thể đạt được tỷ lệ mong muốn này.





(TTXVN/Vietnam+)