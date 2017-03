Fed tuyên bố vẫn duy trì gói cứu trợ và lãi suất thấp

Phóng viên tại Washington dẫn thông cáo báo chí kết thúc hai ngày họp định kỳ của Fed đánh giá kinh tế Mỹ trên đà cải thiện nhưng vẫn cần sự hỗ trợ.



Với tinh thần này, chủ trương của Fed là tiếp tục duy trì gói cứu trợ QE-3, theo đó mỗi tháng tung vào thị trường 85 tỷ USD để mua lại các trái phiếu dài hạn liên quan tới thế chấp nhằm giữ lãi suất thấp để khuyến khích đầu tư và vay mượn.



Chủ trương của Fed cũng tiếp tục duy trì lãi suất các khoản vay qua đêm giữa các ngân hàng thương mại ở mức gần như bằng 0% đã theo đuổi từ cuối năm 2008 đến nay.



Thông báo của Fed thừa nhận tỷ lệ lạm phát luôn ở mức thấp hiện nay có thể gây rủi ro cho sự phát triển của nền kinh tế, nhưng hy vọng lãi suất này sẽ trở lại mức 2% như Fed đặt mục tiêu. Với tuyên bố này, các chuyên gia dự báo có thể phải đến cuộc họp định kỳ trong tháng 9 tới Fed mới cân nhắc khả năng thu nhỏ quy mô gói cứu trợ QE-3.



Trước đó, phát biểu với báo giới sau cuộc họp định kỳ ngày 19/6, Chủ tịch Fed Ben Bernanke cho biết đến cuối năm nay, Fed có thể bắt đầu thu nhỏ quy mô gói cứu trợ và đến giữa năm 2014 sẽ ngừng gói cứu trợ QE-3, tùy theo tình hình phát triển kinh tế trong thời gian tới.



Trước đó, cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo đánh giá sơ bộ lần đầu cho biết tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 2/2013 chỉ đạt 1,7%, cao hơn so với mức tăng 1,1% trong quý đầu và cao hơn mức dự kiến 1,6% của các chuyên gia. Tuy nhiên, con số này thấp hơn mục tiêu 2,0% do Fed đưa ra.



Ngoài việc ngân sách bị cắt giảm, báo cáo cho biết một nguyên nhân làm chậm đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong quý vừa qua là do chi tiêu của người tiêu dùng, yếu tố đóng góp hơn 70% vào các hoạt động kinh tế, trong quý chỉ tăng 1,8% so với 2,3% của ba tháng đầu năm.



Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng đã bù đắp phần nào mức chi tiêu giảm của người tiêu dùng và của chính phủ liên bang. Trong quý 2, xuất khẩu của Mỹ tăng 5,4% so với mức giảm 1,3% trong quý đầu 2013. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng tăng 9,5% so với mức tăng 0,6% trong quý đầu. Chi tiêu của chính phủ liên bang trong quý giảm 1,5% so với mức giảm 8,4% trong quý 1. Đầu tư vào các lĩnh vực không thuộc nhà đất trong quý tăng 4,6% so với mức giảm 4,6% trong quý 1.



Bộ Thương mại Mỹ dự báo, năm 2014 kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng ấn tượng hơn, GDP có khả năng tăng từ 2,9%-3,5%. Bất chấp việc ngân sách bị cắt giảm, cán cân thu chi ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ trong 7 tháng đầu của tài khóa 2013, bắt đầu từ tháng 10/2012, vẫn bị thâm thủng tổng cộng 487,6 tỷ USD, giảm 32% so với mức thâm hụt 720 tỷ USD cùng thời gian này của tài khóa 2012.



Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), thâm hụt cán cân thu chi ngân sách của Mỹ tài khóa 2013 có khả năng chỉ ở mức 845 tỷ USD, giảm mạnh so với mức thâm thủng 1.100 tỷ USD trong tài khóa 2012. Năm 2013 có thể là năm đầu tiên kể từ năm 2008, thâm hụt ngân sách của Mỹ giảm xuống mức dưới 1.000 tỷ USD.



Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Barack Obama đã đề cử bà Sarah Raskin, một trong bảy thành viên ban lãnh đạo của Fed, làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Bà Raskin được đánh giá là một người có nhiều kinh nghiệm quản lý tài chính, ngân hàng cũng như điều hành các công ty lớn và các tổ chức lớn.





