Fiat ký thỏa thuận mua toàn bộ cổ phần của Chrysler

Theo đó, Fiat sẽ trả 1,75 tỷ USD và Chrysler trả 1,9 tỷ USD tiền mặt cho VEBA nhằm mua lại 41,46% cổ phần của Chrysler mà quỹ này nắm giữ kể từ khi Chrysler tiến hành tái cấu trúc do phá sản vào năm 2009.Ngoài ra, Chrysler còn phải cam kết trả thêm 700 triệu USD trong vòng ba năm tới để đổi lại sự ủng hộ của UAW đối với thỏa thuận hợp tác giữa Fiat và Chrysler.Năm 2009, Fiat mua lại 20% cổ phần của Chrysler khi hãng ôtô lớn thứ ba của Mỹ này tiến hành tái cấu trúc dưới sự bảo lãnh của chính phủ.Ban đầu, khoản đầu tư của Fiat được đánh giá là mạo hiểm khi trước đó, hãng ôtô Đức Daimler đã thất bại trong việc vực dậy Chrysler.Tuy nhiên, trong những năm qua, lợi nhuận kinh doanh từ Chrysler đã giúp hãng Fiat trụ vững trong bối cảnh suy thoái kinh tế ở châu Âu và mở rộng cổ phần tại Chrysler.Giám đốc điều hành Fiat kiêm Giám đốc điều hành Chrysler, ông Sergio Marchionne, cho biết thỏa thuận trên có khả năng sẽ được hoàn tất trước ngày 20/1.Việc hoàn tất thỏa thuận "lịch sử" này sẽ tạo điều kiện để hai hãng sáp nhập hoàn toàn, tạo thành một hãng sản xuất ôtô lớn trên thế giới có khả năng cạnh tranh với Toyota (Nhật Bản) và General Motors (Mỹ).Các chuyên gia nhận định, thỏa thuận trên có lợi cho Fiat do giá trị của bản hợp đồng được đánh giá là thấp hơn so với dự đoán khi tổng giá trị của Chrysler hiện tại vào khoảng 10,5 tỷ USD.Đồng thời, với thỏa thuận này, Fiat có điều kiện mở rộng hơn nữa thị phần tại thị trường Mỹ nhằm giảm thua lỗ tại thị trường châu Âu do điều kiện kinh doanh khó khăn.Dư luận Italy hy vọng Fiat, hãng sản xuất tư nhân thuê nhiều nhân công nhất ở Italy (80.000 trong tổng số 197.000 công nhân), sẽ sớm tăng cường đầu tư trong nước nhằm tạo thêm việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đầy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại Fiat sẽ đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài thay vì đầu tư trong nước.Hãng sản xuất ôtô Fiat được thành lập vào năm 1899 và phát triển mạnh trong giai đoạn bùng nổ của nền kinh tế Italy sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, nhất là dưới thời của cố Chủ tịch Gianni Agnelli.

Sự phát triển Fiat được cho là luôn gắn liền và phản ánh thực trạng của ngành công nghiệp Italy trong nhiều giai đoạn khác nhau.

Theo TTXVN