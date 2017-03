Fitch hạ tín nhiệm ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha

Dựa vào tỷ lệ nợ công của Tây Ban Nha, Fitch đã hạ bậc tín nhiệm của 2 ngân hàng Santander và BBVA từ A xuống BBB+.



Quyết định trên được đưa ra sau khi Fitch đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Tây Ban Nha từ A- xuống BBB-, đặt triển vọng kinh tế nước này trong tình trạng "tiêu cực", với dự báo kinh tế chưa thể thoát khỏi suy thoái trong năm nay và năm 2013.



Cùng ngày, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's (S&P) cũng cảnh báo Tây Ban Nha có thể đối mặt với nhiều rủi ro nếu quốc gia này tiếp tục cần nhiều tiền hơn từ Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF).



Mặc dù khoản cứu trợ này sẽ phần nào bù đắp vốn cho hệ thống ngân hàng đang trong tình trạng thiếu vốn do những khoản vay khó đòi, song nếu Tây Ban Nha nhận số tiền cứu trợ lên tới 100 tỷ euro, cũng đồng nghĩa với việc nợ chính phủ của nước này sẽ tăng lên hơn 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn 2012-2014.



S&P cho rằng khi tình trạng ngân sách nhà nước càng trở nên yếu kém, khả năng hỗ trợ hệ thống ngân hàng chắc chắn sẽ càng gặp nhiều khó khăn.



Cho dù đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Tây Ban Nha xuống BBB+ với triển vọng kinh tế tiêu cực, S&P vẫn đưa ra dự báo kinh tế Tây Ban Nha sẽ tiếp tục suy giảm trong năm 2012-2013, và chính phủ nước này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.



Trong khi đó, đề cập đến những nguy cơ đối với Tây Ban Nha, tờ Les Echos của Pháp ra ngày 11/6 nhận định Tây Ban Nha là một nền kinh tế quá lớn so với khả năng can thiệp của EFSF.



Theo các nhà quan sát, quỹ này chỉ còn khoảng 240 tỷ euro để can thiệp vào các thị trường khó khăn. Trong lúc, để có thể mở rộng kế hoạch hỗ trợ cho toàn bộ nền kinh tế Tây Ban Nha, thì châu Âu sẽ phải bơm đến 600 tỷ euro.



Thêm vào đó hiện tại, tất cả mọi chú ý đang dồn vào ngành ngân hàng Tây Ban Nha với lo ngại khủng hoảng địa ốc cuốn trôi một phần vốn của các ngân hàng nước này.



Nhật báo La Tribune đã đặt vấn đề rằng liệu kế hoạch 100 tỷ euro của châu Âu có đủ để cứu ngành ngân hàng Tây Ban Nha hay không.





(TTXVN)