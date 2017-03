Forbes: Tỷ phú Mexico Slim giàu nhất thế giới

Doanh nhân Carlos Slim Helu người Mexico. (Ảnh: AP)





Đây là lần đầu tiên trong vòng 16 năm qua nước Mỹ để tuột mất danh hiệu người giàu nhất thế giới, và là lần thứ hai tỷ phú Bill Gates đứng ở vị trí thứ hai.



Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2009, trùm viễn thông Helu, vẫn thu về tới 18,5 tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản lên tới 53,5 tỷ USD, cao hơn 500 triệu USD so với đối thủ Bill Gates.



Ước tính mỗi giờ khối tài sản của doanh nhân người Mexico này "đẻ thêm" 2,1 triệu USD, và hiện Helu nắm trong tay nhiều doanh nghiệp hàng đầu Mexico và Mỹ Latinh như Tập đoàn viễn thông và điện thoại di động Telmex, Telmex Intenational và America Movil, cũng như Tập đoàn tài chính Inbursa và công nghiệp Ideal.



Nếu chia khối tài sản này của tỷ phú Slim cho 107 triệu người dân Mexico, mỗi người sẽ nhận được khoảng 500 USD.



Tạp chí Forbes nhấn mạnh bất chấp các nền kinh tế lao đao vì "bão" tài chính trong năm 2009, tổng giá trị tài sản của 10 người giàu nhất thế giới vẫn lên tới 342 tỷ USD, cao hơn 8 tỷ USD so với năm 2008.



Không chỉ vậy, số lượng tỷ phú cũng tăng vọt so với năm 2008 lên tới 1.011 người.



Tổng biên tập tạp chí Forbes Steve Forbes khẳng định điều này cho thấy kinh tế thế giới đang hồi phục, các thị trường tài chính đang khởi sắc trở lại đặc biệt là các thị trường đang nổi.



Bên cạnh đó, danh sách bình chọn người giàu nhất trong năm 2009 của Forbes còn ghi nhận lần đầu tiên Trung Quốc đại lục có số lượng tỷ phú nhiều thứ 2 trên thế giới (chỉ sau Mỹ), với 64 người.



Trong khi đó, số lượng tỷ phú đến từ châu Á cũng tăng tới 80% lên 234 người, với tổng giá trị tài sản tăng gấp đôi cán mốc 729 tỷ USD. Danh sách còn cho thấy sự lớn mạnh của các nền kinh tế đang nổi, với 4 trong số 10 tỷ phú giàu nhất thế giới đến từ các nước này.



Điều đáng chú ý nhất trong "top" 10 tỷ phú do Forbes bình chọn trong năm 2009 là doanh nhân người Brazil, Eike Batista, một trong những tỷ phủ mới, với trị giá tài sản tăng vọt từ mức 7,5 tỷ USD lên 27 tỷ USD đứng thứ 8 trong danh sách./.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn:



Số thứ tự Tên tỷ phú Tổng tài sản 1 Carlos Slim Helu (người Mexico) 53,5 tỷ USD 2 Bill Gates (người Mỹ) 53 tỷ USD 3 Warren Buffett (người Mỹ) 47 tỷ USD 4 Mukesh Ambani (người Ấn Độ) 29 tỷ USD 5 Lakshmi Mittal (người Ấn Độ) 28,7 tỷ USD 6 Lawrence Ellison (người Mỹ) 28 tỷ USD 7 Bernard Arnault (người Pháp) 27,5 tỷ USD 8 Eike Batista (người Braxin) 27 tỷ USD 9 Amancio Ortega (người Tây Ban Nha) 25 tỷ USD 10 Karl Albrecht (người Đức) 23,5 tỷ USD