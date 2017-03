G20 bác bỏ đề xuất áp thuế ngân hàng

Kết thúc cuộc họp 3 ngày tại Busan (Hàn Quốc) giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương nhóm 20 nền kinh tế phát triển và đang nổi hàng đầu thế giới (G20) đã không đạt được những kết quả cụ thể mang tính cải cách mạnh mẽ đối với hệ thống tài chính thế giới. Nhóm 20 quốc gia giàu nhất thất bại trong việc tìm ra tiếng nói chung về đạo luật áp thuế đối với các ngân hàng đã nhận tiền giải cứu của chính phủ, thay vào đó họ cho phép các nước đưa ra chính sách phù hợp riêng với điều kiện từng nước. Trước đó, vấn đề áp thuế ngân hàng để trả chi phí cho các cuộc giải cứu trong tương lai đã được Mỹ và châu Âu ủng hộ, song không được Canada và Australia tán thành.

Điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ họp vừa qua chính là việc G20 thay đổi quan điểm về chính sách kích thích tài khóa

. Nhóm này không còn tin việc mở rộng quy mô các chính sách tài khóa là hiệu quả trong việc kích thích kinh tế tăng trưởng bởi nhà đầu tư không còn tin tưởng vào tình hình tài chính công của nhiều nước. Tuyên bố trên tương phản hoàn toàn với những gì được đưa ra cuối tháng 4 khi các nước kêu gọi duy trì các gói kích thích tài chính cho đến khi đà phục hồi kinh tế trở nên vững chắc hơn. Tuy nhiên, người ta không khỏi lo lắng việc chạy đua giảm thâm hụt ngân sách sẽ cản đà phục hồi kinh tế toàn cầu trong ngắn hạn.

Diễn biến giao dịch trên phố Wall tuần này sẽ chịu sự chi phối chủ yếu từ những thông tin từ châu Âu. Nhà đầu tư tiếp tục dõi theo những diễn biến mới của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu cũng như biến động đồng euro, đặc biệt tại Hungary sau khi tổng thống mới đắc cử cho biết tình hình tài chính công của nước này tồi tệ hơn những gì đã được chính phủ tiền nhiệm trước đây công bố. Trong tuần này, thị trường Mỹ cũng sẽ hướng sự chú ý đến thông điệp được phát đi từ phiên điều trần của Chủ tịch FED, ông Ben Bernanke trước Hạ viện Mỹ. Doanh số bán lẻ và báo cáo số lượng người thất nghiệp trong tuần đầu tháng 6, công bố vào thứ năm và thứ sáu tới cũng sẽ được quan tâm.

Mở cửa phiên, giá dầu thô nối tiếp đà sụt giảm trên thị trường giao dịch hàng hóa châu Á. Những lo ngại về sự phục hồi yếu kém của nền kinh tế Mỹ và châu Âu sẽ gián tiếp làm giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Tại Sydney, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 đang giảm 1,28 đôla, tương ứng 1,8%, xuống 70,23 đôla mỗi thùng. Cuối tuần trước, giá vàng đen đã giảm 4,2% trong phiên - biên độ điều chỉnh theo ngày tồi tệ nhất kể từ tháng hôm 4/2 sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm tăng trưởng kém hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Thị trường năng lượng tuần này cũng sẽ chờ đợi thông tin về lượng dầu thô dự trữ của Mỹ được công bố vào thứ tư.

Nhiều dự báo lạc quan cho thị trường vàng. Phiên cuối tuần trước giá vàng đã vọt lên nhờ những thông tin kinh tế không mấy khả quan từ Mỹ và châu Âu. Trong tuần này, vàng sẽ tiếp tục được trợ giá nhưng sẽ phụ thuộc vào những động thái chính sách mới từ châu Âu và Mỹ. Giá vàng giao tháng 8 trên thị trường châu Á sáng 7/6 tiếp tục tăng thêm 3,8 đôla (0,31%) lên 1.221,5 đôla/ounce.

Đồng euro xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001 so với yen Nhật. Tại Tokyo, giá trị đồng tiền chung của 16 nền kinh tế châu Âu tiếp tục sụt mạnh 1,4% so với đồng yen, co hẹp tỷ lệ hoán đổi giữa euro và yen xuống còn 108,43 yen - mức thấp nhất kể từ tháng 11/2001. Những quan ngại về đại dịch cúm nợ tại châu Âu bùng phát đã cuốn trôi 2,5% giá trị của đồng euro trong tuần trước

Theo số liệu được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) công bố, tổng giá trị thương mại thế giới trong quý một tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 27% và tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 24%. Con số này có được nhờ giao dịch thương mại tăng mạnh tại các nước châu Phi giàu khoáng sản, các nước Trung Đông và Liên Xô cũ (Cộng đồng các quốc gia độc lập). Các số liệu tổng hợp trên dựa vào thống kê hàng tháng của 70 nền kinh tế, đại diện cho 90% thương mại thế giới, cho thấy thương mại toàn cầu giảm nhẹ trong tháng 1 và 2, nhưng đã tăng tốc trở lại trong tháng 3. WTO ghi nhận giá trị thương mại thế giới trong quý một trên thực tế thấp hơn quý IV/2009, với xuất khẩu giảm 3% và nhập khẩu giảm 2%. Tuy nhiên, kết quả ngắn hạn này có thể bị sai lệch do thực tế là các số liệu này chưa được điều chỉnh theo mùa.

Foxconn sẽ tăng gấp đôi lương cho công nhân tại Trung Quốc trong vòng 4 tháng tới. Nhà sản xuất các linh kiện điện tử lớn nhất Trung Quốc cho các dòng máy iPhone của Apple Inc và máy tính của Hewlett-Packard, cho biết hãng sẽ tăng tiền lương cho công nhân, đặc biệt mức lương mới sẽ cao hơn gấp đôi so với mức lương cơ bản tại các nhà máy ở Thâm Quyến trong vòng 4 tháng. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 7 ngày qua, hãng điện tử Đài Loan Foxconn điều chỉnh chính sách lương thưởng với các công nhân Trung Quốc sau khi bị chỉ trích vì đã khiến cho ít nhất 10 công nhân tự tử do áp lực công việc, cũng như các vụ bê bối xoay quanh việc đối xử bất công bằng giữa các công nhân. Cụ thể, mức lương hàng tháng được áp dụng từ ngày 1/10 sẽ là 2.000 NDT (293 đôla) thay cho mức hiện nay là 1.200 NDT. Phát ngôn viên của Foxconn, ông Edmund Ding từ chối bình luận về những ảnh hưởng của lần tăng lương bất ngờ này tới lợi nhuận của hãng. Foxconn hiện có trên 400.000 nhân viên tại Trung Quốc.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)