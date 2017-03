G20 bất đồng về giải pháp chống gian lận thuế

Tổng thống Pháp François Hollande (phải) và Chủ tịch Google Eric Schmidt trong một buổi ký kết. Ông Hollande là người cáo buộc các công ty Internet như Google, Amazon trốn thuế tại Pháp. Ảnh: Reuters



Theo Lê Anh (VNE)



Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã chuẩn bị sẵn chương trình hành động nhằm cải tổ hệ thống thuế để đệ trình trong cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính G20 vào ngày 19/7 tới. Tuy nhiên hai thành viên của OECD là Mỹ và Pháp vẫn mâu thuẫn chuyện các biện pháp này cần quyết liệt tới mức nào.Từ đầu 2013, Pháp đã đề xuất những giải pháp quyết liệt hơn trong quy ước thuế quốc tế hiện hành để ngăn chặn việc trốn thuế của các công ty Internet. Quan chức G20 đang phối hợp cùng với OECD để đánh giá từng phương án cụ thể. Hiện đề xuất của Pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính Pierre Moscovici đưa ra đã phần nào chiếm ưu thế.Phía Mỹ cũng đồng tình rằng quy định hiện nay cần phải được bổ sung và đã đề xuất vài thay đổi. Nhưng Washington phản đối việc xây dựng những điều khoản mới để điều chỉnh mức thuế đánh vào nền kinh tế kỹ thuật số. Thay vào đó, Mỹ bày tỏ quan điểm thay đổi một số ngôn từ trong luật có sẵn.Kế hoạch của OECD được coi là một trong những cơ hội tốt nhất để thay đổi nguyên tắc quốc tế về thuế, khi có ngày càng nhiều các công ty đa quốc gia tận dụng kẽ hở của quy định để trốn, gian lận hàng thập kỷ nay. Khung luật được áp dụng từ sau Thế chiến thứ nhất.OECD dự định đưa ra giải pháp cho15 vấn đề, trong đó khó khăn nhất là quy định công ty đa quốc gia phải nộp thuế tại nước nào theo nguyên tắc "nơi thành lập cố định". Đây chính là kẽ hở đã được Google và Amazon sử dụng trong thời gian qua.Do cần đạt được đồng thuận, dự kiến OECD sẽ giảm nhẹ một số đề xuất so với ban đầu. Tuy nhiên tổ chức này cho rằng hành động của các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin là một trong sáu vấn đề nhức nhối nhất cần được giải quyết. Lý do là các công ty này hiện hoàn toàn có thể giao dịch với khách hàng ở một quốc gia khác mà không phải đóng một khoản thuế nào tại nước đó.Pháp là một trong những quốc gia quyết liệt nhất trong việc giải quyết tình trạng trên. Cơ quan thuế nước này đã kiểm tra văn phòng tại Paris của một loạt công ty như Google, Microsoft và LinkedIn. Năm 2011, Pháp đã buộc Google phải nộp thêm khoảng 1,7 tỷ Euro tiền thuế. Google vào tháng 2 năm nay dàn xếp ổn thỏa vụ việc, đổi lại đầu tư khoảng 60 triệu euro để hỗ trợ Pháp phát triển công nghệ kỹ thuật số.Tại Anh, Google và Amazon cũng liên tục bị báo chí cùng chính trị gia nước này chỉ trích và điều tra về cơ cấu thuế. Doanh thu của tập đoàn đã lòng vòng qua nhiều nước trước khi tới Anh với mục đích giảm tối đa số thuế phải nộp.