Ông Ban Ki-moon. (Nguồn: AP)

Ông Ban Ki-moon. (Nguồn: AP)

(TTXVN)



Phát biểu của ông Ban Ki-moon được đưa ra trước thềm cuộc họp thượng đỉnh của các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sẽ diễn ra vào 2 ngày 18 và 19/6 tại Los Cabos, Mexico.Người đứng đầu Liên hợp quốc lưu ý rằng kinh tế thế giới đang trong tình trạng bất ổn, khủng hoảng nợ công châu Âu có thể leo thang, nền kinh tế ở một số quốc gia phát triển rơi vào suy thoái trong khi tăng trưởng ở một vài quốc gia khác đã chậm lại.Vì vậy, theo ông Ban Ki-moon, các nhà lãnh đạo G20 phải tìm cách kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tạo thêm phúc lợi xã hội cho người nghèo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc kích thích tăng trưởng phải đảm bảo tính bền vững để giúp thế giới thịnh vượng, an toàn và bền vững hơn.Ông Ban cho biết ông sẽ nhấn mạnh yêu cầu phải cân bằng ba trụ cột phát triển bền vững (kinh tế - xã hội - môi trường) tại hội nghị G20 sắp tới. Theo ông, nội dung G20 thảo luận cần phù hợp với mục tiêu và kết quả của Hội nghị LHQ về phát triển bền vững (Rio+20) dự kiến được tổ chức tại Brazil vào cuối tháng 6 tới.Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh sáu ưu tiên phát triển cần được thảo luận tại G20 gồm: hạ tầng; an ninh lương thực; hợp tác trong việc kết nối giữa hạ tầng, an ninh lương thực, nước, đại dương và năng lượng; thúc đẩy đầu tư phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng; bảo trợ xã hội và ủng hộ những nỗ lực tạo điều kiện cho mọi người dân có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính.