G-7 kêu gọi các nước sản xuất dầu tăng sản lượng

Với sự tăng trưởng yếu tại các nền kinh tế chủ chốt và những căng thẳng liên quan Iran, một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, các bộ trưởng tài chính G-7 cho biết họ đã sẵn sàng thúc đẩy việc mở các kho dự trữ dầu để ngăn chặn tình trạng khan hiếm trên thị trường.



Trong một tuyên bố do Bộ Tài chính Mỹ đưa ra, các bộ trưởng tài chính nhóm G-7 cho biết giá dầu tăng hiện nay đã phản ánh mối quan ngại về tình hình địa chính trị và tình trạng cung ứng dầu một cách không chắc chắn.



Do vậy, G-7 khuyến khích các nước sản xuất dầu gia tăng sản lượng khai thác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhưng cũng không khai thác quá mức.



Tuyên bố cũng hoan nghênh cam kết của Arập Xêút tại Hội nghị các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) hồi tháng Sáu tại Los Cabos, Mexico, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu dầu mỏ thế giới, đồng thời khẳng định thị trường dầu mỏ đang được theo dõi một cách chặt chẽ.



Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 trong phiên giao dịch ngày 28/8 là 96,33 USD/thùng, tăng hơn 19 USD/thùng so với hồi cuối tháng Sáu vừa qua (77 USD/thùng) nhưng vẫn còn thấp hơn so với thời kỳ giá dầu lên đến đỉnh điểm đạt 145 USD/thùng hồi cuối tháng 7/2008.



Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng đã tăng lên 112,58 USD/thùng so với thời điểm hồi cuối tháng 6/2012 chỉ có 89 USD/thùng.



Tháng 7/2008, giá dầu thô Brent biển Bắc lên cao nhất đạt 147 USD/thùng.





Theo TTXVN