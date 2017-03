Gánh nặng thuế của Italy năm 2013 tăng cao kỷ lục

Đây là kết quả của nghiên cứu do Confcommercio (Tổng liên đoàn thương mại, du lịch, dịch vụ, nghề nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ Italy) tiến hành, được công bố ngày 7/1.Trong năm 2013, gánh nặng thuế và an sinh xã hội của Italy tăng 1,6 tỷ euro so với năm 2012, trong khi GDP lại giảm tới hơn 8,7 tỷ euro. Trong khi đó, chính phủ nước này lại chưa thực hiện chính sách giảm gánh nặng thuế mà mới chỉ tiến hành một số điều chỉnh giữa các đối tượng chịu thuế.Các chuyên gia nghiên cứu dự đoán, trong năm 2014, gánh nặng thuế và an sinh xã hội của Italy sẽ vẫn giữ ở mức cao và khó có khả năng giảm xuống mức 44,2% để phù hợp với mục tiêu tăng trưởng GDP thực tế 1% như chính phủ nước này cam kết.Trên cơ sở đó, Confcommercio kêu gọi chính phủ Italy cần đặt trọng tâm, ưu tiên cho việc giảm gánh nặng thuế, nhất là thông qua việc cắt giảm chi tiêu công một cách mạnh mẽ và thực hiện các chính sách giảm thuế để kích thích sản xuất.Về phần mình, chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta tiếp tục khẳng định sẽ xử lý mạnh các hoạt động trốn thuế và xem xét chính sách chi tiêu công nhằm giảm gánh nặng thuế cho người dân, nhất là tầng lớp công nhân và tăng ngân sách quốc gia.Tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Fabrizio Saccomanni cũng cho biết mức độ chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu chính phủ Italy và lãi suất cơ bản của Ngân hàng Deutsche (Đức) giảm mạnh sẽ tạo điều kiện cho việc huy động các nguồn lực nhằm giảm gánh nặng thuế.Lần đầu tiên, kể từ tháng 7/2011, mức chênh lệch này - thường được coi là một trong những chỉ số đánh giá sức khỏe của nền kinh tế, đã giảm xuống dưới ngưỡng 200 điểm.Thất nghiệp, gánh nặng thuế cùng với tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài tiếp tục tác động tiêu cực tới tâm lý của người dân Italy.

Các văn phòng thuế đã trở thành mục tiêu của một loạt vụ đe dọa đánh bom và mới đây nhất, một quả lựu đạn đã được tìm thấy tại lối vào của một văn phòng thuế tại thị trấn Chivasso, Tây Bắc Italy.

Theo TTXVN