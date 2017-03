General Motors thu hồi 240.000 xe crossover. (Ảnh: Usatoday)



Theo Mạnh Hà (VNN/ usatoday)



Theo General Motors, nguy hiểm có thể xảy ra đối những người ngồi hàng ghế sau bởi hệ thống dây an toàn có thể phát tín hiệu đã khóa cho dù trên thực tế là chưa.Đợt thu hồi tự nguyện này sẽ bao gồm các mẫu Chevrolet Traverse 2009, 2010, Buick Enclave, GMC Acadia và Saturn Outlook.GM cho biết hãng quyết định thu hồi những chiếc crossover nói trên sau khi phát hiện ra lỗi ở một số khóa dây an toàn trong quá trình bảo hành sản phẩm cho khách hàng.Khi khách hàng gập hàng ghế phía sau của những chiếc crossover này và sau đó lật trở lại vị trí ban đầu thì một bộ phận trang trí nội thất trong xe có thể đẩy vỏ khóa dây an toàn xuống quá sâu so với dây an toàn. Nó có thể làm kẹt nút bấm mở khóa và gây ra hiện tượng báo khóa cho dù chưa khóa.Quyết định thu hồi của GM được đưa ra trong bối cảnh các hãng xe ô tô trên phạm vi toàn cầu đang đối mặt với những cuộc kiểm tra về độ an toàn sản phẩm rất gắt gao sau khi hãng xe hàng đầu thế giới là Toyota đã phải thu hồi khoảng 9,5 triệu chiếc xe trên khắp thế giới do lỗi phanh, ga và thảm đệm sàn khiến xe tăng tốc không trong tầm kiểm soát.Để sửa chữa những chiếc crossover này, các đại lý của GM sẽ thay đổi một miếng nhựa nội thất có thể khiến hỏng khóa dây an toàn, Alan Adler, người phát ngôn của GM cho biết.GM cũng sẽ sửa chữa miễn phí tất cả những dây an toàn bị hỏng.GM sẽ gửi thư thông báo về quyết định thu hồi tới khách hàng trong tháng này để họ có kế hoạch mang đi sửa chữa.Hầu hết các sản phẩm bị thu hồi lần này là ở Mỹ, một số ở Canada, Mexico, Trung Quốc và Saudi Arabia.Trước đó, hồi đầu tháng 6, hãng xe hơi Mỹ này đã phải thu hồi 1,5 triệu xe để loại bỏ hệ thống phun rửa kính chắn - bộ phận có thể bị nóng lên, gây ra các vụ cháy.