Giá bán lẻ xăng dầu tại Italy hiện cao nhất châu Âu

Đây là biện pháp đầu tiên trong gói thắt lưng buộc bụng có tên "Cứu nguy Italy" trị giá 30 tỷ euro của chính phủ nước này và bắt đầu có hiệu lực trên phạm vi cả nước kể từ ngày 7/12.



Giá của một lít xăng bình quân tăng 9,9 cent lên mức 1,708 euro/lít. Như vậy, so với thời điểm đầu năm, mức giá này đã tăng hơn khoảng 18%. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 13,5 cent, lên 1,702 euro/lít.



Theo ông Carlo Pileri, Chủ tịch Hiệp hội người tiêu dùng Italy (ADOC), mức giá xăng dầu của nước này hiện nay đã cao hơn 27,4% so với Tây Ban Nha, 14,6% và 13,9% so với hai nước Pháp và Đức, và thậm chí đã vượt 9,5% so với Hà Lan - nước vốn được coi là có mức giá bán lẻ xăng dầu cao nhất châu Âu.



ADOC cũng cho rằng bình quân những người sở hữu ôtô, xe máy ở Italy đã phải mất thêm 750 euro cho chi phí xăng dầu trong năm 2011 sau khi họ phải hứng chịu một kỷ lục với 5 lần tăng thuế xăng dầu trong suốt cả năm qua./.





Theo Minh Đức/Rome (Vietnam+)