Giá dầu bật tăng khi Hạ viện ủng hộ tấn công Syria

Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10/2013 tăng 91 xu, lên 108,54 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 1,45 USD, lên 115,68 USD/thùng.



Ngày 3/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner - một nghị sĩ đảng Cộng hòa, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Eric Cantor và lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ Viện Nancy Pelosi đã cùng tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi tấn công quân sự nhằm vào Syria của Tổng thống Obama. Mặc dù thái độ trên của giới lãnh đạo Hạ viện không đồng nghĩa với việc Quốc hội sẽ "bật đèn xanh" cho kế hoạch tấn công Syria của người đứng đầu Nhà Trắng, song nó cũng khiến giới đầu tư hoang mang hơn.



Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều người dân Mỹ vẫn hoài nghi sự cần thiết về vai trò của nước này ở Syria. Kết quả thăm dò công bố ngày 3/9 của Reuters/Ipsos cho biết có 56% những người được hỏi ý kiến nói rằng Washington không nên can thiệp vào cuộc khủng hoảng Syria, so với chỉ có 19% ủng hộ một hành động quân sự. Tuy nhiên, tình hình bất ổn "nóng" lên tại Syria cũng tỷ lệ thuận với đà tăng của giá dầu, bởi nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại khu vực Trung Đông cũng gia tăng đáng kể, dù cho Syria không phải là nhà sản xuất dầu chủ chốt.



Bên cạnh đó, báo cáo mới đây từ Bộ Thương mại Mỹ cho hay hoạt động sản xuất đã bất ngờ gia tăng trong tháng 8/2013, làm dấy lên hy vọng về sự cải thiện nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại nước này, đã hỗ trợ tích cực cho giá dầu trong phiên này.



Tới phiên giao dịch ngày 4/9, tại thị trường châu Á, tâm lý lo ngại xung quanh vấn đề Syria tiếp tục chi phối mặt hàng dầu mỏ và khiến giá dầu biến động bất nhất. Mở cửa phiên, tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10/2013 giảm 26 xu, xuống 108,28 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại tăng 12 xu, lên 115,80 USD/thùng.





Theo Minh Trang (TTXVN)