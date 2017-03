Giá dầu biến động do lo ngại tình hình Trung Đông

Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 3/2012 giảm 17 xu, đóng cửa ở mức 100,74 USD/thùng. Tuy nhiên, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại tăng 23 xu, chốt ở mức 118,16 USD/thùng.



Tại Trung Đông, các cuộc đánh bom nhằm vào các đại sứ quán của Israel tại Ấn Độ và Gruzia liên tiếp diễn ra, và Chính phủ Israel đã đổ lỗi cho Iran đứng sau các vụ việc này, dẫn tới sự căng thẳng gia tăng giữa hai nước trong thời gian qua. Điều này đã làm các nhà kinh doanh tỏ ra lo ngại về hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran và đẩy giá dầu đi lên.



Trong khi đó, những bất đồng giữa Iran và các nước phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân của nước này cũng chưa có dấu hiệu suy giảm, bất chấp việc Tehran đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này đang đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân.



Bên cạnh đó, thị trường năng lượng lại chịu sức ép giảm giá do tình hình nợ công dai dẳng tại Hy Lạp, sau khi Chủ tịch khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone), Jean-Claude Juncker, thông báo hủy cuộc họp về gói giải cứu cho Hy Lạp. Thay vào đó, các Bộ trưởng Tài chính Eurozone chỉ tổ chức một cuộc điện đàm. Dự kiến, cuộc họp chính thức tiếp theo của các bộ trưởng sẽ diễn ra vào ngày 20/3.



Theo ông Juncker, sự trì hoãn này là cần thiết để hoàn thiện hơn nữa chi tiết của chương trình cải cách kinh tế Hy Lạp, bao gồm khoản thâm hụt ngân sách 325 triệu USD. Hơn nữa, ông còn cho biết các nhà lãnh đạo chính trị Hy Lạp vẫn chưa chắc chắn rằng các cuộc cải cách này sẽ được thực hiện sau cuộc bầu cử vào cuối năm nay.



Đầu phiên giao dịch ngày 15/2, giá dầu châu Á cũng lên xuống bất nhất, do xuất hiện những lo ngại rằng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của Mỹ sẽ suy giảm, sau khi Chính phủ nước này công bố báo cáo cho hay doanh thu bán lẻ trong tháng 1/2012 thấp hơn dự kiến.



Mở cửa phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 3/2012 tăng 2 xu, lên 100,76 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4/2012 lại giảm 4 xu, xuống còn 117,35 USD/thùng.





