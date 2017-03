Giá dầu biến động sau thỏa thuận hạt nhân của Iran

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2014 đã tăng một xu Mỹ lên 91,81 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại giảm bảy xu Mỹ xuống 106,68 USD/thùng.



Theo số liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), nước cộng hòa Hồi giáo này, một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã cung cấp cho thị trường hơn 2,8 triệu thùng dầu thô trong tháng 12/2013.David Lennox, nhà phân tích tài nguyên của Trung tâm Fat Prophets tại Sydney, cho biết các nhà đầu tư đều biết rằng giá dầu sẽ chịu áp lực nếu Iran quay trở lại thị trường, tuy nhiên, cần phải mất một thời gian để phục hồi sản xuất.Hiện các nhà giao dịch vẫn nóng lòng chờ đợi số liệu chính thức về lượng dầu dự trữ hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 15/1 để nắm được nhu cầu của quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này, trong bối cảnh đợt giá rét khắc nghiệt nhất từ trước tới nay xảy ra ở khu vực Bắc Mỹ.Thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu mà cũng gây ra gián đoạn nguồn cung.Tại sàn giao dịch New York phiên 13/1, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2014 giảm 92 xu Mỹ so với ngày 10/1 xuống 91,80 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 50 xu Mỹ xuống 106,75 USD/thùng.

Theo Vân Anh (TTXVN)