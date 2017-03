Giá dầu Brent Biển Bắc chạm mức cao nhất ba tháng

Phiên 13/8 tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9/2012 có lúc chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 5/2012 với 115,11 USD/thùng, trước khi dịu xuống 113,60 USD/thùng vào cuối phiên, tăng 62 xu so với phiên trước đó. Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ giao cùng kỳ hạn tại New York lại giảm 14 xu xuống 92,73 USD/thùng.



Bước sang phiên 14/8 tại châu Á, thị trường dầu thô lại đồng loạt bị đẩy lên khi sản lượng dầu Brent bị cắt giảm với lý do bảo dưỡng và những căng thẳng tiếp diễn tại Trung Đông giữa hai đối thủ Israel và Iran.



Sáng cùng ngày trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 tăng 23 xu lên 92,96 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 2 xu lên 113,62 USD/thùng.



Theo nhận định của giới phân tích, hoạt động đầu cơ dầu mỏ gia tăng trước khả năng Israel sẽ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi Iran vẫn phủ nhận việc chế tạo bom hạt nhân./.





Theo Trang Nhung (TTXVN)