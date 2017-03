Giá dầu đảo chiều đi xuống trên thị trường châu Á

Cụ thể, các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ngày 9/2 đã hoãn lại quyết định cấp gói cứu trợ lần hai cho Hy Lạp để cứu nước này thoát ra khỏi bờ vực phá sản, bất chấp Hy Lạp trong cùng ngày tuyên bố rằng họ đã đạt được thỏa thuận về các giải pháp siết chặt tài khóa, kể cả giải pháp cắt giảm lương hưu.



Theo các nhà phân tích, giá dầu đã chịu sức ép lớn từ thông tin này, điều cho thấy hiện vẫn còn chưa đủ niềm tin trong khối Eurozone về việc các giải pháp tài khóa khắc khổ mà Hy Lạp vừa thông qua có thể sẽ có hiệu quả.



Athens còn chưa đầy một tuần để đáp ứng những điều kiện mới cho việc nhận được gói cứu trợ lần hai từ Liên minh châu Âu (EU) và Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF).



Vào sáng 10/2 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ, hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 3/2012 giảm 42 xu so với lúc đóng cửa phiên hôm trước trên thị trường New York, xuống 98,42 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 19 xu xuống 118,40 USD/thùng.



Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 9/2, giá dầu đã tăng mạnh trên các thị trường châu Âu và Mỹ, với giá dầu Brent Biển Bắc chạm mức cao nhất trong 6 tháng qua, nhờ diễn biến tích cực tại Hy Lạp - yếu tố bù đắp lại cho dự báo tăng trưởng về nhu cầu chậm lại do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đưa ra.



Đóng cửa phiên 9/2 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2012 tăng 1,13 USD lên 99,84 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 1,39 USD lên 118,59 USD/thùng - mức cao nhất của hợp đồng này kể từ tháng 8/2011.





