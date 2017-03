Giá dầu đi xuống trên thị trường giao dịch châu Á

Vào sáng 16/12 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ, hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 1/2012 giảm 8 xu so với lúc đóng cửa phiên hôm trước trên thị trường New York, xuống 93,79 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2012 cũng mất 65 xu xuống 103,60 USD/thùng.



Theo Ker Chung Yang, nhà phân tích hàng hóa tại công ty Phillip Futures có trụ sở tại Singapore, hai lý do trên đã khiến các nhà đầu tư châu Á ngập ngừng trong việc gia tăng hoạt động mua "vàng đen" nhằm chờ đợi thêm những thông tin sẽ được đưa ra vào cuối ngày hôm nay để xem mức tác động ra sao của nó đến các thị trường dầu mỏ Âu, Mỹ mở cửa chậm hơn.



Sự lo ngại này của giới đầu tư phản ánh tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm trên các thị trường, bất chấp đợt bán trái phiếu thành công ngày 15/12 của Tây Ban Nha cùng những số liệu tích cực về thị trường việc làm Mỹ trong tuần trước.



Ngoài nỗi lo về "sức khỏe" của các nền kinh tế khu vực Eurozone, các nhà đầu tư còn quan ngại về triển vọng tại Trung Quốc khi những số liệu mới nhất cho thấy hoạt động công nghiệp và đầu tư nước ngoài (FDI) tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đều sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 28 tháng qua.



Theo nhiều chuyên gia, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2011 có thể sẽ sụt giảm, kéo tăng trưởng kinh tế tụt xuống dưới mức 9% lần đầu tiên trong hơn một thập niên qua. Là quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới, sự suy giảm của kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ tác động mạnh đến ngành công nghiệp dầu mỏ thế giới.



Trước đó, trong phiên ngày 15/12 trên các thị trường châu Âu và Mỹ, giá dầu đã biến động không đồng nhất khi đóng cửa phiên này tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2012 giảm 1,08 USD xuống 93,87 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2012 lại tăng 17 xu lên 105,09 USD/thùng.





Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)