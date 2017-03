Giá dầu diễn biến trái chiều trên thị trường châu Á

Những bất ổn leo thang tại Syria có thể khiến giá dầu tăng bởi nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ tại khu vực Trung Đông, mặc dù Syria không phải là nhà sản xuất dầu chủ chốt.



Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 10/2013 đã giảm 22 xu Mỹ xuống mức 110,31 USD/ounce, trong khi dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại tăng 1 xu Mỹ lên 116,13 USD/ounce.



Giá dầu WTI đạt mức cao nhất trong 28 tháng qua tại thị trường New York hôm thứ Sáu cuối tuần trước (6/9) do căng thẳng giữa Mỹ và Nga về một cuộc tấn công quân sự đối với Syria.



Ngân hàng United Overseas Bank của Singapore cho biết những diễn biến về địa chính trị tại Syria sẽ được theo dõi chặt chẽ.



Theo các nhà phân tích khác, thị trường cũng sẽ nghe ngóng số liệu kinh tế từ Mỹ và Trung Quốc trong tuần này sau khi Bắc Kinh công bố kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng Tám đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.



Hiện các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi động thái mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc rút dần chương trình mua trái phiếu. Nếu Fed thu hẹp chương trình nới lỏng định lượng (QE3), đồng USD sẽ lên giá và gây sức ép lên giá dầu.





Theo Vân Anh (TTXVN)