Giá dầu giảm do chốt lời từ dữ liệu kinh tế lạc quan

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng Chín năm nay đã giảm 7 xu Mỹ xuống 105,90 USD/thùng và dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 25 xu Mỹ xuống 107,97 USD/thùng.



Desmond Chua, chuyên gia phân tích thị trường tại Trung tâm CMC Markets ở Singapore cho biết, giới kinh doanh đang đẩy mạnh chốt lời sau khi giá dầu tăng vững trước các số liệu tích cực của kinh tế Trung Quốc vào tuần trước.



Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng Bảy vừa qua, xuất khẩu của nước này tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 186 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 10,9% lên 168,2 tỷ USD. Sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng Bảy vừa qua cũng tăng 9,7% so với năm trước đó, trong khi tỷ lệ lạm phát giữ ổn định ở mức 2,7%.



Thông tin này cho thấy kinh tế Trung Quốc đã lấy lại đà tăng trưởng sau khi phải đón nhận không ít các báo cáo đáng thất vọng trước đó.



Cơ quan thông tin năng lượng của chính phủ Mỹ dự báo rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới vào năm 2014.





