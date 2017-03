Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp tại thị trường Mỹ

"Vàng đen" giảm khi nhiều nhà đầu tư cho rằng biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dự kiến được công bố vào ngày 21/8 (giờ địa phương), sẽ không cho thấy đường lối cụ thể nào về chính sách của Fed và có nguy cơ thể chế tài chính lớn nhất nước Mỹ sẽ sớm rút lại chương trình kích thích kinh tế trong thời gian tới.



Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2013 giảm 2,14 USD, xuống còn 104,96 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2013 cũng hạ 25 xu, xuống còn 110,15 USD/thùng.



Mức giảm khiêm tốn của giá dầu Brent chủ yếu là do giới đầu tư vẫn đang lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông, xuất phát từ những bất ổn chính trị ngày càng leo thang tại Ai Cập và Libya.



Tuy nhiên, giữa bối cảnh thị trường đang khan hiếm các thông tin kinh tế vĩ mô giúp định hướng đầu tư, các nhà kinh doanh vẫn phải thận trọng chờ đợi biên bản cuộc họp của Fed và báo cáo về dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước (kết thúc vào ngày 16/8). Do vậy, xu hướng giá dầu đi xuống là khó thể tránh khỏi.





Theo Minh Trang (TTXVN)