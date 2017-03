Giá dầu giảm trên thị trường châu Á phiên đầu tuần

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 8/2013 đã giảm 9 xu Mỹ xuống 93,60 USD/thùng trong khi dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 24 xu Mỹ xuống 100,67 USD/thùng.



Jason Hughes, Giám đốc kinh doanh tại trung tâm CMC Markets ở Singapore cho biết, sau khi giảm trong tuần trước, giá dầu lại tiếp tục hạ chủ yếu vì đồng USD mạnh lên.



Đồng bạc xanh đã lên mức 98,24 yen/USD trong phiên giao dịch buổi sáng tại thị trường châu Á, so với mức 97,87 yen/USD ở New York vào cuối ngày thứ Sáu tuần trước (21/6). Đồng USD mạnh có xu hướng hạn chế nhu cầu mua vào dầu mỏ.



Ông Hughes nói thêm các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi Bộ Thương mại Mỹ công bố tăng trưởng GDP quý 1/2013 có sự điều chỉnh vào ngày 26/6.



Tuần trước, thị trường dầu mỏ đã giảm giá sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernake về khả năng Fed sẽ thu hẹp quy mô của các chương trình kích thích kinh tế vào cuối năm nay nếu nền kinh tế này tiếp tục được cải thiện.





Theo Vân Anh (TTXVN)