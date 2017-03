Giá dầu hồi phục sau khi lao xuống gần 80 USD

Vào sáng 23/9 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 11/2011 hồi phục được 53 xu lên 81,04 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 71 xu lên 106,20 USD/thùng.



Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/9 trên các thị trường New York và London, giá dầu đã lao dốc tới 6,3% giá trị, trong bối cảnh đồng bạc xanh mạnh lên, các nhà đầu tư rời bỏ thị trường dầu, vàng, cổ phiếu, lao vào nắm giữ tiền mặt để tìm kiếm sự an toàn do lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang ngày càng hiện hữu.



Các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo hàng hóa sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cảnh báo triển vọng u ám của kinh tế Mỹ, với sức tăng trưởng yếu, tỷ lệ thất nghiệp cao và thị trường bất động sản đình trệ, cùng số liệu mới nhất cho thấy sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc tiếp tục sụt giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng Chín.



Những thất vọng về kinh tế yếu kém tại hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới cộng thêm với những căng thẳng mới trong cuộc chiến chống lại cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực Eurozone đang khiến giới đầu tư quay sang "vồ vập" đồng bạc xanh để bù đắp cho những thua lỗ trên các thị trường cổ phiếu và hàng hóa.



Khi đồng bạc xanh mạnh lên, giá các hàng hóa định giá bằng đồng tiền này, trong đó có dầu mỏ, trở nên đắt đỏ hơn với những nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác - dẫn tới nhu cầu mua vào giảm đi và đẩy giá đi xuống.



Đóng cửa phiên 22/9 trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 11 giảm mạnh 5.22 USD xuống 80,70 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 4,71 USD xuống 105,65 USD/thùng.





Theo Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)