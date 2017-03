Giá dầu leo lên mức cao nhất trong hai năm

Tại cả Mỹ và châu Âu, giá dầu mỏ đồng loạt tăng lên mức cao nhất

kể từ khi khủng hoảng kinh tế bắt đầu nổ ra vào năm 2008. Tại châu Âu, giá dầu thô Brent giao sau tăng lên 91,58 USD, còn giá tại Mỹ là 89,35 USD mỗi thùng. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 10/2008, song vẫn thấp hơn 40% so với mức giá cao nhất trong thời kỳ trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Giá dầu giao ngay tăng 1,64% lên mức 89,19 USD một thùng hôm qua.

Những yếu tố khiến giá dầu bật mạnh là cầu tăng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, mùa đông lạnh giá tại châu Âu, sự suy yếu của đồng USD. Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ thông báo nhiệt độ ở miền đông nước này sẽ giảm trong thời gian tới nên giới phân tích nhận định giá dầu sẽ còn leo thang. Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới cũng dự báo điều tương tự. Chẳng hạn, Goldman Sachs cho rằng giá dầu sẽ lên mức 100 USD mỗi thùng trong năm 2011.

Sau hai ngày tăng điểm liên tiếp, các chỉ số chứng khoán tại Mỹ đồng loạt lao dốc trong phần lớn thời gian của ngày hôm qua sau khi Bộ Lao động Mỹ thông báo tỷ lệ thất nghiệp trong nước bất ngờ tăng lên 9,8% trong tháng trước, mức cao nhất trong 7 tháng qua.

Nhưng sự lạc quan đã quay trở lại với giới đầu tư trong phiên giao dịch cuối sau khi một báo cáo cho thấy tốc độ tuyển dụng người lao động của các công ty tư nhân đang ở mức cao nhất trong ba năm qua. Sự hứng khởi của họ giúp thị trường chứng khoán chứng kiến tuần tăng trưởng đều đặn nhất trong một tháng qua.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones lấy thêm 19,68 điểm, tương đương 0,17%. Đây là tuần mà Dow Jones lấy thêm nhiều điểm nhất (2,6%) trong vòng một tháng qua. Số điểm 11.382 của Dow Jones chỉ kém 0,5% so với mức cao nhất của năm 2010 là 11.444 điểm, đạt được vào ngày 5/11. Chỉ số Standard & Poor's 500 và Nasdaq lần lượt tăng 0,26% và 0,47%.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều bởi thông tin xấu về tình trạng thất nghiệp tại Mỹ. Trong khi chỉ số FTSE 100 của Anh và DAX của Đức mất 0,39% và 0,14% thì chỉ số CAC-40 của Pháp và IBEX của Tây Ban Nha nhích thêm 0,09% và 0,68%.

Đa số chỉ số chứng khoán châu Á tiếp tục đi lên do giới đầu tư tin tưởng nền kinh tế Mỹ đang phục hồi. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia và Nikkei 225 của Nhật Bản lấy thêm 0,38% và 0,1%. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 0,55% trong khi Shanghai Composite của Trung Quốc và Kospi của Hàn Quốc lần lượt tăng 0,04% và 0,36%.

Bộ Chính trị Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm sau để chống lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc là 4,4% trong tháng 10 - cao nhất trong 25 tháng qua và vượt mức 3% mà chính phủ đề ra. Hiện tại Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạn chế cho vay bằng cách yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng tỷ lệ dự trữ tiền mặt. Trong năm 2011 Trung Quốc sẽ điều chỉnh giá cả hàng hóa thông qua công cụ lãi suất.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Trung Quốc và đặc khu hành chính Hong Kong cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp để làm xì hơi bong bóng bất động sản. Một báo cáo khác của IMF cho thấy lượng vàng nhập khẩu vào Trung Quốc tăng mạnh trong thời gian gần đây do người dân tăng cường tích vàng để giảm thiểu nguy cơ từ lạm phát. Ông Shen Xiangrong, chủ tịch sàn giao dịch vàng Thượng Hải, cho biết, Trung Quốc đã nhập 209,7 tấn vàng trong 10 tháng đầu năm nay, tăng tới 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng bảng Anh tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với đồng euro. Giá của đồng euro tăng lên 1,3255 USD, so với 1,3220 USD hôm 3/12.

Theo Minh Việt (VNE)