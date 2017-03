Giá dầu mỏ giảm vì những thống kê kinh tế yếu ớt

Thị trường bị chi phối bởi những thống kê kinh tế yếu ớt đánh đi từ châu Âu và Trung Quốc.



Thông tin về kho dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cũng là nhân tố tác động tới tâm lý nhà đầu tư. Viện Dầu mỏ Mỹ (API) ước tính dự trữ dầu của cường quốc này tuần trước tăng 3,55 triệu thùng. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu năng lượng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang suy yếu.



Trong khi đó, tại New York phiên 22/2, giá dầu thế giới mấp mé quanh mức cao nhất của 9 tháng qua, do thị trường lo ngại rằng những căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran - nước xuất khẩu dầu lớn thứ ba thế giới - có thể khiến nguồn cung bị gián đoạn.



Kể từ đầu tháng 2/2012 tới nay, giá dầu New York đã tăng gần 10%. Chuyên gia phân tích Julian Jessop thuộc Capital Economics cảnh báo thị trường dầu mỏ có thể chạy qua mốc 200 USD/thùng, nếu những căng thẳng tại Iran leo thang.



Đặc biệt, giá dầu Brent có thể vọt lên 210 USD/thùng, nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa. Các nước châu Âu hiện mua khoảng 18% lượng dầu xuất khẩu của Iran.





Theo Hương Giang (TTXVN)