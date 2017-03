Giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh do căng thẳng Syria

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10/2013 giảm 1,01 USD xuống còn 109,52 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 2,40 USD xuống 113,72 USD/thùng.



Theo các nhà phân tích, giá dầu giảm mạnh là do các thị trường nghi ngờ số liệu kinh tế tích cực tại Trung Quốc và Nhật Bản, với báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng trong quý II/2013 của Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, sau khi điều chỉnh đạt 0,9% và thặng dư thương mại trong tháng 8/2013 của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cao hơn dự đoán.



Trái ngược với giá dầu, những thông số tích cực từ Trung Quốc cùng với sự trì hoãn trong kế hoạch của Mỹ phát động cuộc chiến chống Syria đã làm cho các nhà đầu tư an tâm mua thêm cổ phiếu, khiến giá chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường New York trong ngày 9/9 tăng lên mức cao chưa từng có trong hơn một thập kỷ qua.



Số liệu từ sàn giao dịch New York cho thấy chốt phiên giao dịch ngày 9/9, các chỉ số chứng khoán chủ lực đều đồng loạt tăng điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 140,62 điểm (tương đương 0,9%), lên 15.062,12 điểm. Chỉ số Standard & Poor 500 tăng 1%, lên 1.671,71 điểm. Chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite tăng 1,3%, lên 3.706,18 điểm. Đây là ngày thứ năm liên tiếp, chỉ số Nasdaq tăng điểm, đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2000. Tổng cộng có tới 5,67 triệu cổ phiếu được giao dịch trong ngày 9/9.



Ông Stephen Green, chuyên gia Ngân hàng Standard Charterd Bank, cho biết các nhà đầu tư mạnh dạn dùng tiền để mua chứng khoán sau khi Trung Quốc thông báo kim ngạch xuất khẩu trong tháng Tám vừa qua đã lấy lại được đà, tăng tới 7,2% so với mức tăng 5,1% trong tháng 7/2013 và giảm 3,1% trong tháng 6/2013.



Kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8/2013 tuy thấp hơn tháng Bảy, nhưng vẫn đạt mức tăng 7%. Đây là dấu hiệu cho thấy bức tranh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khả quan hơn.



Việc Nga đề nghị Syria từ bỏ vũ khí hóa học để tránh một cuộc tấn công quân sự của Mỹ cũng như những tranh cãi dự báo sẽ còn kéo dài trong nội bộ Mỹ về vấn đề sử dụng vũ lực đối với Syria cũng là một nguyên nhân khiến các nhà đầu tư bớt lo ngại về một cuộc chiến mới gây biến động hơn nữa khu vực Trung Đông, nhất là giá dầu mỏ.





