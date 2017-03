Giá dầu mỏ thế giới giảm ngày thứ ba liên tiếp

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng tới giảm 2,86 USD xuống còn 77,11 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng giảm 2,78 USD xuống còn 79,83 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu thô giảm là do giá đồng euro giảm xuống mức thấp trong 14 tháng qua so với đồng USD sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định không thay đổi chính sách tiền tệ, do vậy không thuyết phục các nhà đầu tư về khả năng có thể ngăn chặn được khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro.

Dự trữ dầu ở Mỹ tuần qua tăng cũng là một nguyên nhân khiến giá dầu giảm, điều này còn báo hiệu nhu cầu đang giảm xuống ở nước tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới.

Các số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ tuần qua cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã tăng thêm khoảng 2,8 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự đoán trên thị trường là khoảng 700.000 thùng.

Ngoài ra, sự giảm sút mạnh trên các thị trường chứng khoán thế giới cũng ảnh hưởng tới giá dầu khi chỉ số Dow Jones giảm gần 1.000 điểm (hay khoảng 9%) trước khi phục hồi trở lại.

Theo TTXVN/Vietnam+