Giá dầu mỏ thế giới tăng do lo ngại nguồn cung Libya

Tại sàn giao dịch New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2013 tăng 83 cent, chốt phiên ở mức 98,68 USD/thùng.



Trong khi đó, tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỷ hạn tăng tới 2,68 USD, đóng cửa ở mức 109,61 USD/thùng.



Các chuyên gia đánh giá một trong những nguyên nhân chính đẩy giá dầu tăng là do những biến động tại Lybia.



Tháng Tám vừa qua, những cuộc biểu tình bùng phát tại các mỏ dầu ở Lybia đã tác động tới nguồn cung dầu mỏ, khiến sản lượng dầu thô giảm xuống dưới 100.000 thùng/ngày.



Trước khi đóng cửa các mỏ dầu, Libya sản xuất khoảng 1,5-1,6 triệu thùng dầu thô/ngày. Sản lượng khai thác vừa tăng trở lại vài tuần, lại có nguy cơ tụt giảm do các cuộc biểu tình bùng phát tại Lybia, làm dấy lên những lo ngại về sản lượng xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với những cuộc tấn công hàng ngày, thậm chí không loại trừ khả năng rơi vào cuộc nội chiến thứ hai.





Theo TTXVN