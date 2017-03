Giá dầu mỏ thế giới tăng gần 3% trong một ngày

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 tăng 2,28 USD/thùng, tương đương 2,87%, lên 81,77 USD/thùng, sau khi đã giảm 3,59% trong ngày 19/10.



Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 11 tăng 2,50 USD/thùng, tương đương 3,08%, lên 83,60 USD/thùng.



Giới phân tích thị trường cho rằng nguyên nhân khiến giá dầu mỏ tăng trở lại là do đồng USD mất giá và dự trữ dầu thô của Mỹ tăng thấp hơn so với dự đoán.



Đồng USD ngày 20/10 tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi có tin Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có kế hoạch mua 500 tỷ USD trái phiếu Mỹ trong sáu tháng tới.



Trong khi đó, số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ công bố cho thấy dự trữ dầu thô tuần qua (kết thúc ngày 15/10) ở nước này tăng 700.000 thùng, lên 361,2 triệu thùng, thấp hơn dự đoán của phần lớn các nhà phân tích. Dự trữ các sản phẩm hóa dầu ở Mỹ lại giảm tới 2,2 triệu thùng, nhiều hơn so với dự đoán.



Ngoài ra, các cuộc bãi công ở Pháp đang đe dọa làm tê liệt nền kinh tế nước này, trong đó có vụ phong tỏa các nhà máy lọc dầu, cũng góp phần đẩy giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tăng./.





(TTXVN/Vietnam+)