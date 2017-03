Giá dầu mỏ thế giới tiếp tục trên đà giảm giá mạnh

Dầu thô ngọt nhẹ giao tháng Tám giảm 1,21 USD xuống còn 83,75 USD/thùng tại New York, trong khi tại London, dầu thô Brent giao cùng tháng cũng giảm xuống còn 97 USD/thùng.



Theo Viện quản trị cung ứng của Mỹ, chỉ số sản xuất hàng tháng của các nhà máy ở nước này đã giảm mạnh xuống 49,7 điểm trong tháng Sáu, từ 53,5 điểm của tháng trước đó.



Điều này đánh dấu sự sụt giảm sản xuất ở Mỹ lần đầu tiên kể từ tháng 7/2009. Thêm vào đó, chỉ số về đơn đặt hàng cũng giảm 12,3 điểm trong tháng Sáu xuống 47,8 điểm, cũng là một sự sụt giảm đầu tiên trong hơn ba năm qua.



Sản xuất trong khu vực đồng euro cũng suy giảm trong tháng Sáu, trong khi hoạt động này tại Trung Quốc trong tháng Sáu đã giảm trong tám tháng liên tiếp do các đơn đặt hàng xuất khẩu có mức giảm lớn nhất từ tháng 12/2011.



Trong khi đó, giá dầu trung bình tuần của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuần trước đã giảm xuống còn 90,77 USD/thùng, đạt mức thấp nhất kể từ tuần cuối cùng của năm 2010.



Như vậy giá dầu trung bình tuần của OPEC đã giảm chín tuần liên tiếp.



Trong hai tháng qua, giá dầu trung bình hàng tuần của OPEC đã giảm 22%, tức 24,93 USD.



Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm này là do cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu đang trở nên tồi tệ, hồi phục kinh tế của Mỹ vẫn mong manh cũng như đà tăng trưởng chậm của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ, làm giảm lòng tin vào triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.



Các nhà phân tích cũng cho rằng, trong tương lai gần, giá dầu thế giới vẫn khó có khả năng phục hồi .





(TTXVN)