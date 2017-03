Giá dầu mỏ thế giới vượt ngưỡng 85 USD/thùng

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12/2010 tăng 2 USD/thùng, lên 83,43 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng thời điểm tăng 1,89 USD/thùng, lên 85,04 USD/thùng.



Theo phân tích của các chuyên gia, sự phục hồi hoạt động sản xuất của Trung Quốc, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, được cho là nguyên nhân khiến giá dầu thế giới bất ngờ tăng mạnh.



Theo các số liệu mới nhất do HSBC Trung Quốc công bố, chỉ số quản lý mua bán (PMI) của nước này đã tăng từ mức 52,9 điểm trong tháng Chín lên mức 54,8 điểm trong tháng 10 khi nhu cầu về các sản phẩm và đơn đặt hàng của Trung Quốc tiếp tục tăng cao.



Đây là tháng thứ sáu liên tiếp chỉ số PMI tăng, đánh dấu sự phục hồi vững chắc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.



Thêm vào đó, một nguyên nhân khác khiến giá dầu thế giới tiếp tục tăng là do sự suy yếu của đồng USD.



Giới phân tích cho rằng giá USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác đã khiến cho giá dầu và các hàng hóa khác tính bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với các khách hàng sử dụng các đồng tiền mạnh./.





(TTXVN/Vietnam+)