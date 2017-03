Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm mạnh

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 giảm 3,59 USD/thùng (4,32%), xuống còn 79,49 USD/thùng. Đây là mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 2/2010.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 12 giảm 3,27 USD/thùng (3,88%), xuống còn 81,10 USD/thùng.

Các nhà đầu tư giao dịch về dầu thô và khí tự nhiên tại thị trường ở New York, Mỹ. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo giới phân tích, nguyên nhân làm giá dầu mỏ giảm mạnh là do đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác và sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Đây là lần tăng lãi suất cơ bản đầu tiên của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc kể từ năm 2007.

Một nguyên nhân khác nữa cũng được xem tác động đến giá dầu mỏ là tuyên bố của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về thực hiện các biện pháp chống tình trạng phong tỏa các nhà máy lọc dầu ở Pháp và bảo đảm không để tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài ở nước này do đình công.

Trước đó một ngày, giá dầu mỏ trên thị trường đã tăng mạnh so với lúc đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua do giới kinh doanh tăng mua vào trước những lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu ở châu Âu do cuộc đình công của công nhân các nhà máy lọc dầu ở Pháp dự kiến kéo dài, có thể làm tăng nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ từ Mỹ sang 'lục địa già".

Theo TTXVN/Vietnam+