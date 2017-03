Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới lại giảm mạnh

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 đã giảm 3,69 USD xuống còn 88,11 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng cũng giảm 3,57 USD xuống 103,26 USD/thùng.



Theo nhà phân tích thuộc Ngân hàng thương mại Carsten Fritsch, tình trạng lan rộng của cuộc khủng hoảng nợ công tại Eurozone khiến giá dầu chững lại và bắt đầu xu hướng giảm dần từ ngày 21/7.



Cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng hơn tại Tây Ban Nha đã làm gia tăng lo ngại trong Eurozone, khiến thị trường chứng khoán thế giới rơi vào hỗn loạn và giá đồng euro rớt xuống mức thấp nhất so với đồng yen của Nhật Bản trong gần 12 năm qua.



Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 20/7, giá dầu đã tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 2 tháng qua do các nhà giao dịch lo ngại trước tình hình căng thẳng ngày càng tăng ở khu vực Trung Đông như Syria và Iran./.





(TTXVN)