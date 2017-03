Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tiếp tục giảm

Tại thị trường New York, giá dầu Tây Texas (WTI) giao tháng 7/2012 giảm 1,59 USD xuống còn 81,64 USD/thùng.



Trong khi tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 1,73 USD xuống còn 96,70 USD/thùng so với phiên giao dịch trước đó.



Ngày 1/6, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này chỉ tạo thêm được 69.000 việc làm trong tháng 5 vừa qua, mức ít nhất trong một năm khi chưa đạt một nửa so với dự báo ban đầu.



Tình trạng này đã đẩy tỉ lệ thất nghiệp lần đầu tiên ở Mỹ tăng kể từ tháng 6/2011, lên 8,2%.



Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp các dữ liệu việc làm tại nước này gây thất vọng, cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn đang suy giảm, khiến nhu cầu tiêu thụ dầu cũng giảm mạnh.



Ngoài ra, các cuộc khảo sát tiến hành trong tháng 5 vừa qua ở Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, khu vực đồng euro và một số nước khác cũng đã tác động tiêu cực tới thị trường dầu khi cho thấy một bức tranh ảm đảm về kinh tế, đẩy giá "vàng đen" tiếp tục lao dốc.



Trong tháng 5 vừa qua, giá dầu Brent biển Bắc đã giảm 15% và giá dầu WTI cũng đã giảm 18%.





(TTXVN)