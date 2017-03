Giá dầu mỏ và vàng trên thị trường thế giới giảm

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 trên thị trường New York chốt phiên ở mức 84,23 USD/thùng, giảm 1,34 USD. Tại London, giá dầu thô Bren biển Bắc giao cùng tháng cũng giảm 36 cent xuống còn 111,11 USD/thùng.



Nguyên nhân chính khiến giá dầu đảo chiều đi xuống là do các nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu giảm tại thị trường Trung Quốc.



Các số liệu kinh tế Trung Quốc, thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới, cho thấy thặng dư thương mại tháng 9 giảm tháng thứ 2 liên tiếp, xuống còn 14,51 tỷ USD, dấu hiệu cảnh báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này có thể chậm lại.



Trong khi đó, xuất khẩu cũng giảm mạnh bởi những tác động bất ổn từ Mỹ và châu Âu. Lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 cũng giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái.



Ngoài ra, dự trữ dầu thô tại Mỹ, thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, tăng 1,3 triệu thùng lên 336,7 triệu thùng trong tuần tính dến ngày 7/10, cũng là nguyên nhân khiến giá dầu trượt dốc.



Trong phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng thế giới tiếp tục cho thấy một sự sụt giảm. Trong hầu hết các hợp đồng lớn tại New York, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 14,1 USD (tương đương 0,8%), đứng ở mức 1.668,5 USD/ounce.



Theo các chuyên gia phân tích, mặt hàng kim loại quý này có xu hướng giảm giá trong những tuần gần đây do tâm lý lo ngại cuộc khủng hoảng nợ công gia tăng ở các nước Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) cũng như do đồng đôla Mỹ mạnh lên.



Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư tìm cách bán tháo kim loại quý này để có thêm tiền mặt bù đắp thua lỗ do đầu tư trên các thị trường khác.





