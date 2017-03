Giá dầu phục hồi trên thị trường giao dịch châu Á

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu phục hồi tại châu Á do nhiều nhà đầu tư "săn" hàng giá rẻ khi dầu thô trong phiên trước trượt qua mốc 90 USD/thùng.



Victor Shum, chuyên gia cao cấp tại công ty tư vấn năng lượng quốc tế Purvin & Gertz (có trụ sở ở Singapore) khẳng định, giá dầu ngừng "rơi" do một số nhà đầu tư cho rằng đây là một cơ hội để mua vào. Cũng theo chuyên gia này, giá dầu còn được "hậu thuẫn" bởi nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.



Bất chấp các cuộc đàm phán hiện nay, lệnh cấm vận của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu của Iran vẫn sắp được triển khai như hoạch định.



Tuy nhiên, tâm điểm mà thị trường tập trung theo dõi hiện nay vẫn là cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone). Theo ông, mối lo hàng đầu hiện nay vẫn là Hy Lạp. Đây là lý do chính khiến dầu mất giá trong đêm trước. Kịch bản Hy Lạp "chia tay" Eurozone nếu xảy ra sẽ châm ngòi cho những biến động về kinh tế-tài chính tại châu Âu.



Giá dầu hiện giảm khoảng 15% so với mức 106 USD/thùng cách đây 3 tuần, trong bối cảnh các mối quan ngại ngày một giá tăng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu ở châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Trong một thông tin có liên quan, theo HSBC Corp., hoạt động chế tạo của Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tháng 5/2012. Mới đây, Chính phủ Trung Quốc hứa hẹn sẽ nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh GDP của cường quốc này trong quý 1/2012 tăng 8,1% - mức thấp nhất trong gần 3 năm qua.



Cũng trong phiên 24/5, giá dầu sưởi ấm tăng 1 xu lên 2,83 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi giá xăng tăng 0,8 xu lên 2,81 USD/gallon.





Theo Hương Giang (TTXVN)