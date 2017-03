Giá dầu sụt giảm do kinh tế Tây Ban Nha bấp bênh

Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch. (Nguồn: TTXVN)

Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch. (Nguồn: TTXVN)

Theo Minh Trang (TTXVN)



Đóng cửa phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Xinhgapo, giá dầu ngọt nhẹ hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 7/2012 giảm 42 xu, xuống 90,34 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 30 xu, xuống 106,38 USD/thùng.Giá dầu thô đã giảm tới 15% trong vòng bốn tuần qua, do các nhà đầu tư lo ngại rằng những bất ổn kinh tế-chính trị ở Hy Lạp có thể khiến nước này phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).Nhưng kết quả thăm dò vào cuối tuần trước cho thấy Đảng Dân chủ mới của Hy Lạp, vốn ủng hộ gói giải cứu từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang nhận được sự ủng hộ nhiều hơn so với Đảng Syriza, đã phần nào trấn an tâm lý của giới đầu tư.Tuy vậy, diễn biến kinh tế đang ngày một xấu đi tại Tây Ban Nha lại tiếp tục làm các thị trường chao đảo.Chính phủ nước này cho biết doanh số bán lẻ của Tây Ban Nha trong tháng 4/2012 đã giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2011, trong khi hãng đánh giá tín dụng Egan -Jones cũng vừa hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Mađrít lần thứ ba trong tháng Năm này.Đêm trước (29/5), giá dầu tại thị trường Mỹ lại đảo chiều giảm nhẹ, do mối lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực Eurozone vẫn tiếp tục đeo bám các nhà đầu tư, mặc dù những tín hiệu mới đây cho thấy khả năng Hy Lạp ở lại liên minh tiền tệ này là rất cao.Chốt phiên này, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7/2012 giảm 10 xu, tương đương 0,11%, đóng cửa ở mức 90,76 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường Luân Đôn, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ nhẹ, đứng ở mức trên 106 USD/thùng.Vào phiên giao dịch đầu tuần (28/5), giá dầu tại thị trường Mỹ bất ngờ đi lên nhờ kết quả tích cực của cuộc thăm dò ý dân tại Hy Lạp vào cuối tuần trước cho thấy các đảng ủng hộ chính sách “thắt lưng buộc bụng” đã thắng thế trở lại, giúp xoa dịu mối lo ngại về nguy cơ Hy Lạp có thể phải ra khỏi Eurozone và làm trầm trọng thêm tình hình tài chính khó khăn của kinh tế toàn cầu.Đà tăng của giá “vàng đen” được duy trì tới đầu phiên giao dịch 29/5, khi dầu ngọt nhẹ thoát khỏi mức giá thấp nhất trong vòng 7 tháng qua, được xác lập vào tuần trước, để leo lên 92 USD/thùng, sau khi Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ có thêm các biện pháp kích thích mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại này.Tuy nhiên, sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng của Tây Ban Nha, cũng như những lo ngại không dứt về tình hình bất ổn kinh tế-chính trị tại châu Âu lại khiến giới đầu tư nản lòng và kéo giá dầu tụt dốc.