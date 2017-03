Giá dầu sụt theo báo cáo chế tạo gây thất vọng ở Mỹ

Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 10 tới đây giảm 50 xu xuống giao dịch ở mức 105,92 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 10 xu xuống 110,94 USD/thùng.



Một số hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư đã gây sức ép lên thị trường năng lượng sau khi giá dầu đã tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ Sáu (23/8 vừa qua). Nhưng giá dầu đã phục hồi một chút sau khi Chính phủ Mỹ cảnh báo rằng Syria phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong vụ công kích sử dụng vũ khí hóa học làm 1.300 người thiệt mạng.



Tuy vậy tới cuối phiên giá dầu vẫn giảm so với phiên cuối tuần trước (23/8) do tâm lý của các nhà đầu tư bị tác động sau khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo số đơn đặt hàng hàng hóa chế tạo lâu bền trong tháng Bảy vừa qua đã giảm 7,3%, cao hơn so với mức giảm dự kiến 5%.



Chuyên gia phân tích Michael Montgomery thuộc IHS Global Insight cho hay mặc dù phần lớn sự sụt giảm này là do số đơn đặt hàng máy bay không ổn định, song triển vọng ngành chế tạo của Mỹ vẫn trong tình trạng ảm đạm.



Còn nhà phân tích Lysu Paez-Cortez của Ngân hàng Natixis tại Paris cho biết tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng các lo ngại về vấn đề nguồn cung.



Tại thị trường châu Á, giá dầu tăng trong phiên giao dịch sáng 27/8 do những lo ngại quân đội Mỹ có thể đối đầu với Syria sau khi Mỹ đã cảnh báo Tổng thống Bashar al-Assad phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.



Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 10 tới tăng 57 xu lên 106,49 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 45 xu lên 111,18 USD/thùng.





Theo Nguyễn Linh (TTXVN)