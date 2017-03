Giá dầu tăng do hệ thống vận chuyển được nâng cấp

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 8/2013 tăng 44 xu Mỹ lên 108,49 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9/2013 cũng tăng 36 xu Mỹ lên 108,43 USD/thùng.



WTI đã đạt mức cao 109,32 USD/thùng trong hôm thứ Sáu tuần trước tại thị trường New York, giá dầu Brent cũng lần đầu tiên lên mức cao nhất kể từ ngày 16/8/2010.



Lee Chen Hoay, chuyên gia phân tích đầu tư tại trung tâm Phillip Futures ở Singapore, cho biết, hệ thống vận chuyển được cải thiện đã làm giảm bớt lượng dầu tồn kho "tràn ngập" tại Cushing, Oklahoma.



Giá dầu đã được hỗ trợ do sức tiêu thụ lớn vì đang vào mùa nghỉ ở Mỹ khiến nhu cầu đi xe tăng mạnh. Ba tuần qua lượng tiêu thụ dầu đã vào khoảng 27 triệu thùng.



Kelly Teoh, chiến lược gia thị trường tại trung tâm IG Markets ở Singapore, cho biết, hiện nay do nhu cầu đi lại tăng mạnh nên giá dầu có thể sẽ tăng hơn nữa.





Theo Vân Anh (TTXVN)