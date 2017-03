Giá dầu tăng giảm không đồng nhất tại châu Á

Vào sáng 2/12 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ, hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 1/2012 giảm nhẹ 12 cent so với lúc đóng cửa phiên hôm trước trên thị trường New York, xuống 100,08 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại tăng 8 cent lên 109,07 USD/thùng.



Nhìn chung, các nhà đầu tư vẫn còn rất lo ngại về tình hình nợ công ở châu Âu sau khi Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Italy Corrado Passera ngày 1/12 đưa ra cảnh báo rằng nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực Eurozone này "hoàn toàn có nguy cơ rơi trở lại suy thoái," thậm chí ngay cả khi chính phủ đã chuẩn bị các giải pháp cắt giảm ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



Tuy nhiên, số liệu khả quan từ hoạt động công nghiệp tại Mỹ cùng động thái phối hợp hành động của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới nhằm gia tăng tính thanh khoản cho các thị trường tài chính toàn cầu đã giúp nâng đỡ tâm lý các nhà đầu tư và xóa tan bớt những đám mây đen u ám đang bao phủ lên kinh tế toàn cầu.



Những nhân tố trái chiều trên khiến giá dầu có phần "dùng dằng" và cũng biến động trái chiều theo các thông tin tốt, xấu đan xen được đưa ra trong mấy ngày qua, trước khi chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn khi nhận được số liệu về thị trường việc làm Mỹ - một chỉ báo quan trọng đo sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, được công bố vào cuối ngày.



Trước đó, trong phiên ngày 24/11 trên các thị trường Âu, Mỹ, giá dầu đã đi xuống sau khi thị trường đón nhận thông tin cho biết hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc trong tháng 11 đã bị co hẹp lại lần đầu tiên trong 33 tháng qua, làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế "ngốn" năng lượng lớn nhất thế giới này bắt đầu "ngấm đòn" từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và suy giảm chung của kinh tế toàn cầu.



Đóng cửa phiên 1/12 trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2012 chốt phiên ở mức 100,20 USD/thùng, giảm 16 cent so với mức giá đóng cửa phiên 30/11 trước đó. Còn tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 1,53 USD xuống 108,99 USD/thùng.





